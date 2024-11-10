館長稱沈慶京心甘情願給柯文哲錢　她：貪汙除罪？鄭文燦也放了？

▲館長陳之漢。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

館長陳之漢近日在直播平台發表評論，他認為，威京集團主席沈慶京就算給民眾黨主席柯文哲錢，那也是心甘情願。對此，媒體人黃智賢10日驚訝表示，小學生都知道不可以拿賄賂，在館長的宇宙裡，柯文哲收賄竟是對的；她說，依館長的邏輯，貪汙必須全面除罪化，前總統陳水扁跟前行政院副院長鄭文燦，以及監獄裡的貪汙犯，全部放回家。

黃智賢表示，館長跟民眾黨立委黃國昌，是柯文哲身邊的「哼哈二將」，他兩人把法盲演到超越宇宙，到了文盲程度。她說，讓人驚嚇的，是館長說，「因為沈慶京拿錢給他、他也收著，他也沒分給任何人。這個他跟沈慶京什麼關係」？

黃智賢表示，市長收財團錢，市長給財團價值200億容積率，這樣沒關係？這不是賄賂？小學生都知道不可以拿賄賂，但在館長的宇宙裡，柯文哲收賄賂竟是對的。

另外，館長也說，「現在假如一個地方的太太，很喜歡拎北（自稱你爸）。他給了我4700萬，館長我想跟你做個工商，一個Case（案子）4700萬，只需要來我家修水管，那也是心甘情願嘛！那也是心甘情願嘛」。對此，黃智賢說，文盲都知道，市長不能接工商，館長把市長這位子，當成可以賺錢做工商的業務員？

黃智賢反問，所以只要財團心甘情願送錢，市長就可以4700萬，4700萬的收錢，那叫做CASE（案子）？按照館長的邏輯跟立場，中華民國刑法，貪汙治罪條例全都該廢掉，圖利罪是5年以上罪刑，違背職務收賄罪是10年以上罪刑，這些全都要廢掉，貪汙必須全面除罪化。

黃智賢表示，前總統陳水扁跟前行政院副院長鄭文燦，以及監獄裡的貪汙犯，全部放回家，只要送錢的心甘情願，貪官也可以說很清廉，很正義，館長的價值觀，直接可以讓台灣滅亡。

黃智賢說，館長的價值觀很奇葩，認為一個太太如果太喜歡他，叫他去她家，修一個水管要給他4700萬，只要心甘情願就可以？那還要看，那位太太是不是單身？

黃智賢強調，貪汙不可怕，貪汙不准辦才可怕，貪官的反撲才可怕，讚嘆貪官，掩護貪官的暗黑力量才可怕，到現在還厚著臉皮，用各種藉口，說謊掩護柯文哲貪汙的政客、媒體、網路商人，實在可怕，因為任何社會，任何體制，都不該保護貪官汙吏，所以現在還在護航柯文哲的人，跟長期一直呼嚎說陳水扁清廉的人，其實基本是同一種人。