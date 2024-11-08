新北三重就博會11／9登場　68廠商超過3000職缺

▲新北最大場三重就博會11月9日登場。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局將於9日上午10時至下午2時，在三重綜合體育館舉辦本年度最後一場大型就業博覽會，現場邀請家登精密、南京資訊、美食家食材通路、酷澎、築間餐飲、京老滿餐飲、鼎泰豐、和運租車、國泰世華商業銀行、新北市住宅及都市更新中心等68家廠商共襄盛舉，提供超過3,000個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾前來現場尋覓心儀職缺。

勞工局長陳瑞嘉表示，適逢年底即將迎來雙11購物節、聖誕節及元旦跨年假期，促使餐飲業及服務業積極提早佈局網羅人才。本次就業博覽會中，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比3成2；其次為一般服務業，職缺占2成2。薪資待遇部分，新北市住宅及都市更新中心開出資深規劃師月薪66K，鼎泰豐也開出月薪55K以上，吸引對料理有認同且勇於挑戰的主廚加入，家登精密也祭出50K以上的薪資招募產品開發PM。現場另釋出超過500個兼職職缺，歡迎有彈性工時需求的民眾把握面試機會。

活動現場設有「職涯講座專區」，將邀請業界知名講師分享求職必勝心法，同時也設有「婦女及壯世代獎勵專區」及「專案缺工及就業促進專區」等專案計畫諮詢，並提供「AR/VR科技求職」、「履歷健診」及「手語翻譯」等服務，提升求職者面試信心，增加錄取機率。另外也邀請新北市青年局、銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位設攤宣導，依據求職者的需求提供客製化就業服務。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽：0800-091-580(您就業、我幫您)，將有專人為您服務。