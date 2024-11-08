新北活蟹市集明推出超值優惠　消費滿額送萬里蟹福袋

▲當日2場次免費「漁村漫慢遊」活動，帶領遊客走訪當地漁村。（圖／資料照／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

立冬來臨，正是食補的最佳時機，同時也是萬里蟹最肥美的時刻，野柳假日活蟹市集即將在11月9日上午8時準時開賣！除了可以到現場購買最新鮮的活蟹，亦推出螃蟹買399元就送價值500元的萬里蟹限量福袋，此外，萬里區漁會也特別規劃「捕蟹趣」及「漁村漫慢遊」活動，要讓遊客體驗萬里蟹從產地到餐桌的過程，深入了解古往今來的漁村文化。

新北市漁業處表示，位處野柳漁港內，由萬里區漁會螃蟹產銷班所經營的野柳假日活蟹市集，是食蟹饕客們品嚐萬里蟹的最佳選擇，為回饋喜愛萬里蟹的民眾，野柳假日活蟹市集將於11月9日上午8時推出買螃蟹就送萬里蟹福袋的超值優惠，只要民眾在野柳活蟹市集買螃蟹單筆消費滿399元（不含代客料理費），就送1份萬里蟹福袋（限量250份），內含價值500元的熟凍萬里蟹，免去民眾排隊及後續處理的煩惱。

▲11月9日於假日市集消費萬里蟹滿399元即贈價值500元熟凍萬里蟹福袋1份。

不僅如此，想要深入了解萬里蟹的民眾，別錯過當天上午11時及下午1時各2梯次「捕蟹趣」及「漁村漫慢遊」活動。有興趣的民眾可於當日上午10時至野柳保安宮前廣場免費報名參加。為提供最好的活動品質，每場次名額有限，「捕蟹趣」活動每梯次限額40名，「漁村漫慢遊」活動每梯次限額20名，報名至額滿為止。報名參加「捕蟹趣」活動的民眾，需要乘船出海，別忘了攜帶身分證/健保卡/駕照等有相片之證件以供報關查驗。

「捕蟹趣」活動邀請遊客與船長一起乘船出海體驗一日捕蟹人，藉由船長解說體驗萬里蟹捕捉過程，認識專業捕蟹技巧。船長還會帶領大家從海上眺望野柳地質公園，以不同角度欣賞優雅美麗的女王頭，一同沉醉於海浪拍岸的悠然氣氛，並享受大自然的壯麗與寧靜。

▲當日2場次免費「捕蟹趣」活動。

「漁村漫慢遊」活動則讓遊客跟隨資深嚮導步伐一同走讀在地文化，認識萬里蟹捕蟹籠的操作，再參訪信仰重地保安宮，體驗當地人對海洋的敬畏與感恩之情，同時探訪在地百年古厝「瑪鋉居」，細細品味漁村發展與捕蟹的悠久歷史，體悟萬里蟹之於這片土地的重要意涵。

新北市漁業處表示，秋冬就是來萬里海邊品嚐萬里蟹的絕佳季節，不僅11月9日可以買到最鮮美萬里蟹及超值的買蟹優惠，同時還可以免費參加捕蟹及漁村導覽活動，深入當地探索萬里蟹捕蟹文化及當地海洋信仰，邀請民眾趁著涼爽的天氣「花點石間到野柳」品蟹玩漁村。