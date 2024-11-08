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新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎　畢業化身電商平台小賣家

▲▼新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎 畢業化身電商平台小賣家。（圖／新北市政府教育局提供）

▲新北市部分學校特地在校園內開設小型餐飲店鋪，學生們開張前蓄勢待發。

圖、文／新北市政府教育局提供

新北市多所高中為身心障礙學生設立特教班，提供職業技能培養和獨立生活能力的教育。這些特教班級學生在校內接受專門設計的課程，培力他們未來能夠自立生活和順利進入職場。部分學校特地校園內開設小型餐飲店舖，讓學生在校即能體驗實際工作的場域，真實學習如何面對客人及經營管理，並透過實作逐步融入社會。不僅增加校內師生對心智障礙學生的理解，更成為融合教育的良好契機。

▲▼新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎 畢業化身電商平台小賣家。（圖／新北市政府教育局提供）

▲透過多元教學實作，讓學生合作學習。

以光復高中特教班為例，一位學生在課程中發現了自己對烘焙的濃厚興趣，開始在老師的指導下精進烘焙技術，甚至開發新口味的點心及學習計算成本等實務知識，最後在電商平台上架學生自己手工製作的餅乾，化身電商平台小賣家！這樣成功的學習成就顯示了特教班課程對於啟發學生職涯興趣與能力的顯著成效。透過特教老師專業的指導與鼓勵，協助學生掌握實際技能，並在經營過程中建立自信與自我價值。

▲▼新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎 畢業化身電商平台小賣家。（圖／新北市政府教育局提供）

▲校內設置餐飲小舖讓學生實作。

另一位曾焦慮膽怯的學生在同儕與老師的鼓勵下，逐步克服內向的個性，從學會製作香甜滑嫩的烤布蕾，在校內小舖進行銷售，到成為校內知名的「烤布蕾」明星。這位學校知名的「烤布蕾」學長分享自己在特教班中的實作成就讓增添了信心，並表示自己學會烤布蕾了，工作對他來說不再那麼可怕！他在畢業後進入知名連鎖壽司店並且穩定就業，這段在校期間的職業體驗無疑為他的就業轉銜奠定了堅實的基礎。

▲▼新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎 畢業化身電商平台小賣家。（圖／新北市政府教育局提供）

▲學生自創品牌經營電商販售的手工餅乾。

新北市的高中身心障礙學生部分安置於集中式特教班。特教班教師專業結合空間配置與時間安排，精心設計符合學生需求的帶狀課程，提升學生自我管理與獨立操作能力。每位特教老師在細節上的設計與調整，都是學生自信與成就感的關鍵，幫助他們一步步邁向自立生活與職場的準備。

▲▼新北特教推動身心障礙學生打下就業基礎 畢業化身電商平台小賣家。（圖／新北市政府教育局提供）

▲校內的學生開心購買小舖販售的食品。

新北市教育局表示，未來將持續結合更多校內外資源，到目前為止，學校已拓展高達一百多個校外商家，做為學生的實習職場。期許透過更多元的場域進行職業訓練，擴展身心障礙學生的就業機會，讓每位學生在成長過程中找到屬於自己的職場定位，實現自我價值。

 
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