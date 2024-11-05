新北茶天然災害現金救助　11／18前可到公所申請

▲新北市政府農業局積極向中央爭取公告新北市茶現金救助。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市受康芮颱風影響，強風及豪雨造成本市茶受損，新北市政府農業局積極向中央爭取本市茶現金救助，感謝農糧署北區分署及茶及飲料作物改良場北部分場協助，農業部於2024年11月4日公告新北市為辦理茶農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度為每公頃5萬5,000元，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友即日起至11月18日前可到所在地區公所申請。

康芮颱風來襲，新北市府立即啟動颱風應變機制，與各區公所保持聯繫，追蹤農作物生長狀況。新北市茶種植面積為751公頃、年產量約為525公噸，主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地區。受康芮颱風影響，截至2024年11月5日上午9時，新北茶農損面積約35.72公頃，各公所仍持續查報中。市長侯友宜11月2日至坪林視察農產損失情況，指示農損從寬、從簡、從速認定，減輕農民損失。11月3日農糧署北區分署長林傳琦、茶及飲料作物改良場長蘇宗振、北部分場長蘇彥碩親自至現場勘查農損情形。

▲新北市府啟動颱風應變機制，與各區公所保持聯繫追蹤農作物生長狀況。

經勘查確認因大雨及強風造成新北市冬茶茶芽破損、水浸及焦枯，已達中央救助標準，新北市政府農業局積極向中央爭取公告本市茶現金救助，農業部也於11月4日公告本市為辦理茶農業天然災害現金救助及低利貸款地區，農業局在第一時間已通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。另提醒農友在採收冬茶前要記得拍照存證，以利後續勘查使用。

新北市農業局表示，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友，即日起至11月18日（不含例假日），攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表。如例假日需申報或有任何疑義，可洽詢所在地公所。農業局也將持續關注農作物生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。

▲大雨及強風造成新北市冬茶茶芽破損、水浸及焦枯。