　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北茶天然災害現金救助　11／18前可到公所申請

▲新北茶天然災害現金救助 11／18前可到公所申請。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府農業局積極向中央爭取公告新北市茶現金救助。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市受康芮颱風影響，強風及豪雨造成本市茶受損，新北市政府農業局積極向中央爭取本市茶現金救助，感謝農糧署北區分署及茶及飲料作物改良場北部分場協助，農業部於2024年11月4日公告新北市為辦理茶農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度為每公頃5萬5,000元，單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友即日起至11月18日前可到所在地區公所申請。

康芮颱風來襲，新北市府立即啟動颱風應變機制，與各區公所保持聯繫，追蹤農作物生長狀況。新北市茶種植面積為751公頃、年產量約為525公噸，主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地區。受康芮颱風影響，截至2024年11月5日上午9時，新北茶農損面積約35.72公頃，各公所仍持續查報中。市長侯友宜11月2日至坪林視察農產損失情況，指示農損從寬、從簡、從速認定，減輕農民損失。11月3日農糧署北區分署長林傳琦、茶及飲料作物改良場長蘇宗振、北部分場長蘇彥碩親自至現場勘查農損情形。

▲新北茶天然災害現金救助 11／18前可到公所申請。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府啟動颱風應變機制，與各區公所保持聯繫追蹤農作物生長狀況。

經勘查確認因大雨及強風造成新北市冬茶茶芽破損、水浸及焦枯，已達中央救助標準，新北市政府農業局積極向中央爭取公告本市茶現金救助，農業部也於11月4日公告本市為辦理茶農業天然災害現金救助及低利貸款地區，農業局在第一時間已通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。另提醒農友在採收冬茶前要記得拍照存證，以利後續勘查使用。

新北市農業局表示，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受颱風影響損害達2成的農友，即日起至11月18日（不含例假日），攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到區公所填寫申請表。如例假日需申報或有任何疑義，可洽詢所在地公所。農業局也將持續關注農作物生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。

▲新北茶天然災害現金救助 11／18前可到公所申請。（圖／新北市農業局提供）

▲大雨及強風造成新北市冬茶茶芽破損、水浸及焦枯。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆男跳進化糞池「全身沾滿大便」！警消水柱幫洗澡　背後原因曝光

►陸貨輪擱淺野柳「連3日暫停抽油」　海保署嚴防海洋污染風險

►陸貨輪擱淺野柳！殘油284噸恐汙染海域　風浪太大緊急暫停抽油

►基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
資深導演心肌梗塞過世
川普表現史上最好！顧問：投票率成勝選關鍵　籲秘密武器重出江湖
北捷立告示「兩側皆可站」　他進站目擊1場景嘆：還是潛規則戰勝
好多人搞錯！5種「假蔬菜」害血糖飆高　醫生示警了
布丁三姊弟么弟爆染毒「淪詐團車手」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

不知不能吃？校園掉落油桐花籽　桃園4學童誤食中毒

新北茶天然災害現金救助　11／18前可到公所申請

加速審查！新北水保管理數位轉型奪PTGA獎項

用心守護高齡長者交安　侯友宜：提高用路安全設施普及率

布丁三姊弟么弟爆染毒「淪詐團車手」！前老闆曝他近況

新北破除1111光棍魔咒　指定結婚生效日送好禮

新北電商學院交流會　助企業跨境拚全球商機

台南市「AI新浪潮台南薪機會」就業論壇登場　善用AI共創雙贏

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

不知不能吃？校園掉落油桐花籽　桃園4學童誤食中毒

新北茶天然災害現金救助　11／18前可到公所申請

加速審查！新北水保管理數位轉型奪PTGA獎項

用心守護高齡長者交安　侯友宜：提高用路安全設施普及率

布丁三姊弟么弟爆染毒「淪詐團車手」！前老闆曝他近況

新北破除1111光棍魔咒　指定結婚生效日送好禮

新北電商學院交流會　助企業跨境拚全球商機

台南市「AI新浪潮台南薪機會」就業論壇登場　善用AI共創雙贏

高雄驚悚車禍畫面曝光！　騎士闖紅燈撞公車「機車變廢鐵」

王大陸這舉動讓楊祐寧握緊拳頭　張艾嘉怒吼林柏宏　「現在就給我回來！」

導演朱鳳崗離世享壽78歲！　遺作《卡卡囌》被轟「最噁心國片」挫敗

《大學生》夏曼娣生了！　甜曬愛女萌照報喜：最勇敢的一天

法院駁回德州、密蘇裡州要求　允司法部派員監督投票

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

交往9個月！大11歲男友「極限挑逗」卻不做愛　她崩潰求解

不知不能吃？校園掉落油桐花籽　桃園4學童誤食中毒

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

地方熱門新聞

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園分署五打七安案件聯合拍賣會　雙11登場

手拿砍刀開路前進…　台電復興區搶修復電

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

台南男子騎機車邊滑手機網友驚呼危險

第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南以棋會友

林燕祝公布陳啟昱台南光電弊案新證據

支持城市公安建設！企業豪捐千萬消防車挺高雄

忘記機車停放何處　枋寮警1招秒尋獲

雲林躋身全球7大智慧城市　張麗善赴西班牙參加高峰會

高雄螺獅粉、桂林米粉橫掃國際　抱走金銀牌

孕婦國道旁急產南消接生母女均安

企業捐贈南消第一大隊個人熱顯像儀

五股觀音坑溪橋重建將完工　預計11月中旬開放通行

更多熱門

相關新聞

新北水土保持管理數位轉型奪PTGA獎項

新北水土保持管理數位轉型奪PTGA獎項

新北市政府農業局推行水土保持數位治理平台日前獲2024年「PMI Taiwan專案管理獎（PTGA）」之「標竿專案獎」優選，將水土保持申請流程成功數位化轉型，提升審查效率，為全台唯一以水土保持管理獲獎之單位。

用心守護高齡長者交安　侯友宜：提高用路安全

用心守護高齡長者交安　侯友宜：提高用路安全

新北破除光棍魔咒　指定結婚生效日送好禮

新北破除光棍魔咒　指定結婚生效日送好禮

新北電商學院交流會　助企業跨境拚全球商機

新北電商學院交流會　助企業跨境拚全球商機

菜蛋齊漲！「青蔥太貴」攤商不送了　農糧署推75元高麗菜

菜蛋齊漲！「青蔥太貴」攤商不送了　農糧署推75元高麗菜

關鍵字：

新北茶農農損現金救助

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

快訊／北市信義區公車「屁股撞進超商」！　現場狀況不明

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面