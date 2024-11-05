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加速審查！新北水保管理數位轉型奪PTGA獎項

▲新北水土保持管理數位轉型奪PTGA獎項。（圖／新北市農業局提供）

▲新北水土保持管理數位轉型奪PTGA獎項。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推行水土保持數位治理平台日前獲2024年「PMI Taiwan專案管理獎（PTGA）」之「標竿專案獎」優選，將水土保持申請流程成功數位化轉型，提升審查效率，為全台唯一以水土保持管理獲獎之單位。

PMI Taiwan專案管理大獎譽有「專案管理界奧斯卡獎」之稱，由國際專案管理學會台灣分會（PMI-TW）主辦，旨在表彰專案管理的卓越實踐，歷年得獎者包括台積電、遠傳、IBM等知名企業。原先水土保持申請採紙本審查，約耗100天審查，為了節省民眾申請時間、減少申請所需程序，新北市推出水土保持數位治理平台，自推動以來平均審查天數降至84天，有效提升審查效率，並減少民眾申請奔波往返的時間成本，另外也減少17萬張紙消耗，約降低3200公斤碳排放量，為淨零碳排作出貢獻。

新北市水土保持技師公會理事長謝孟良表示，在數位平台上線之前，審查的流程需要影印大量紙本計畫文件，這不僅增加了工作負擔，還耗費了大量時間。如今，透過數位化管理，大幅減少了影印需求，行政審查的速度也明顯加快。這對技師和申請人來說，節省了不少流程作業時間，使整體工作變得更加便利。

▲新北水土保持管理數位轉型奪PTGA獎項。（圖／新北市農業局提供）

▲水土保持數位治理平台提升申請流程效率。

平台提供技師、申請人和管理人員三方即時交流的管道，在數位治理平台設計初期，平台設計操作流程與技師、公會過往習慣的流程不同，影響用戶體驗。為解決此問題，農業局通過定期會議檢討管理、諮詢執業經驗豐富的技師提供實務經驗和使用端反饋，在系統上線前，邀集公會、技師召開教學說明會。

透過不斷嘗試持續優化系統功能與操作流暢度，最終將推出符合用戶使用習慣的平台。此外，平台具備完善的資料整理功能，讓農業局能夠輕鬆掌握案件進度，及時發現並解決問題。數位化科技輔助資料整理、雲端化取代紙本文件往來提升審查效率、減少碳排放促進永續發展等管理作為，榮獲PTGA的肯定。

新北市農業局長諶錫輝表示，水土保持數位治理平台的成功上線是推動現代化管理的重要里程碑。透過平台，不僅提升了申請流程的效率，還強化與技師及申請人之間的互動，實現透明且高效的溝通。未來將繼續傾聽使用者的聲音，增進平台功能，讓每一位使用者都能享受到更便捷的服務，不只在水土保持申請，在災害警戒宣傳、民眾諮詢服務，也推動簡政便民的e化管理，實現更高效的數位治理，為環境保護和農業永續經營貢獻更多力量。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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