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睡覺不能關房門　半夜目睹男友媽「進房做1事」！妹子嚇逃

▲大樓,套房。（示意圖／記者陳致平攝）

▲睡覺時不可以關房門。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跟某任男友交往兩年，過程中都很合適，男友的家人對她很好也很好客，不過有些家庭習慣讓她很不自在，男友家的房間門不可以關，即便是睡覺也不能關，某次在房間睡覺，男友媽居然直接走進來幫男友蓋被子，此舉嚇壞她，此外，即便是換衣服也不可以鎖門，讓她覺得很沒隱私，也很不舒服。

女網友在Dcard發文，「去男友家發生可怕的事」，男友家人對她很好，每次去拜訪都會煮她愛吃的，不過男友家裡規定「不能關房門」，連睡覺都不行關，因為要讓空氣流通。她想起某次在男友家過夜，感覺有人走進房間，嚇到不敢睜開眼睛，也不敢動。

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她感覺到棉被被拉動，瞄到男友媽離開的背影，「所以我想她剛剛是進來幫她兒子蓋被子」，此舉讓她很震驚。之後她跟男友討論，男友也保證會給她足夠的隱私，「睡覺和換衣服的時候鎖門、還有開冷氣，因為他媽覺得冷氣很耗電」，但每次都沒有做到。

此外，由於原PO跟男友住在不同縣市，男友爸爸私下找她談話，希望男友可以留在家裡，「常常會跟男友聊希望他留在我的城市工作，我喜歡近距離的話題，但我沒想到他會跟他爸媽說」，雖然最後兩人分手了，但想起這段往事，仍覺得很不可思議。

貼文曝光，掀起網友討論，「這種公婆誰受得了」、「跟我某一任男友差不多，去他的房間不能關窗關門，啊也是單人床擠擠，有一次去他們家剛好爸媽哥哥女友都在，要吃中餐去幫忙的時候，他爸突然冒出一句『剛好兩個女友都在，看看誰比較會幫忙』，嚇爛，還沒嫁進去就在比較」、「恭喜你分手了，也見識到了公婆的恐怖」、「妳男友俗稱媽寶男，你不是在跟男友談戀愛，是在跟男友+他爸爸+他媽媽談」。

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