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妻生下女兒認了「是一夜情」！職軍慘戴綠帽　1原因選擇原諒

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲妻子坦承女兒的爸爸不是他。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

維持婚姻不容易，夫妻之間最重要的就是「忠實誠信」，一名人夫表示，跟妻子交往6年，婚後生下1子，三年過去了又生了一胎女兒，他的血型是AB型，妻子是O型，女兒的血型居然是Ｏ型，妻子坦承女兒的爸爸是一夜情的對象，他選擇原諒妻子，並將女兒當作自己親生的，對此，網友勸他快辦離婚。

人夫在Dcard發文，「沒想到有一天八點檔劇情在我身上發生」，自己是一名職業軍人，與另一半交往6年後結婚，並在結婚第一年迎來了他們的大兒子，如今家庭穩定已有三年。然而，最近妻子生了一名女兒，血型是O型，但他是AB型，妻子則是O型，不可能生出O型的小孩。

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妻子坦白這名女嬰並非他的親生女兒，「是她跟之前一個一夜情男生有的，對方好像也是職業軍人」，原PO想保護這段感情跟婚姻，因此選擇原諒妻子。

他透露，從小父母離異，祖父母也不疼愛他，很渴望擁有一個家，好不容易有了自己的家庭，不想輕易放手，「這女兒我也當作是我女兒，但是我不想讓那男的射後不理，我要他每個月負擔撫養費可行嗎？」他進一步指出，薪水全部上繳，每月只拿3500元零用錢，「回家我會打掃，帶小孩，我哪裡還做不好？」

貼文曝光，網友勸他想清楚，「我覺得應該不只一夜啦」、「全世界只剩你老婆是女人了嗎？當她選擇硬生下來後，就該對自己負責」、「想要原諒就要心甘情願，不然多年後還是會吵架，你自己要想清楚」、「為求保險，兒子記得做親子鑒定」、「你覺得那個男的有可能付你錢嗎？不可能啊，唯一有可能的方法就是走法律途徑」、「你確定要維持這段婚姻？照你們現在的情況，老婆可能還是一樣」。

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