風超強！西門町的「西」瞬間吹爆　行人嚇壞：差點被砸死

▲一名網友原本打算帶狗去上廁所，卻目睹大樓大廳玻璃門爆裂的全過程。（圖／翻攝自臉書／信義區三兩事）

圖、文／CTWANT

康芮颱風在昨（10月31日）下午1時40分登陸台東，並在5小時後從雲林麥寮出海，直接橫越台灣，造成全台多地強風暴雨。昨日晚間，陣陣強風讓台北市超有感，就有信義區網友貼出相關影片，只見大樓大廳的玻璃門瞬間被風吹爆，讓他忍不住驚呼「當下以為要被登出了」。

一名網友在臉書社團「信義區三兩事」分享，31日晚上7時50分左右，他本來想帶狗狗下樓，看能不能去上廁所，怎料站在大廳洛帝玻璃牆門前，玻璃門卻突然被颱風吹爆，「還剛好被我錄下來這生死一刻…還好人跟狗都小傷…當下已為要被登出了」。

從影片中可以看到，原PO牽著狗狗走到大廳，正在透過落地玻璃牆觀察外頭風雨，突然強風「咻咻聲」不斷，玻璃門瞬間爆裂成碎片，連大廳內的物品都被吹倒，讓他嚇得趕緊帶著狗狗後退幾步。

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也有網友在「Threads」上傳影片稱，「我剛剛差點被西門町的西砸死」，相關畫面則顯示，西門町徒步區下著大雨，招牌上「西門町」的「西」已經掉落在遠處地面，且出現了破損情況。

不僅如此，各社群平台不少鄉民亦分享了路上招牌掉落、紅布條亂飛、路樹傾倒的影像。據台北市災害防救辦公室指出，康芮颱風在市區帶來超過11級以上強陣風，持續時間為5小時以上，最強陣風為11級，山區最大陣風為北投區大屯山測站達15級。

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