快訊／陳揮文再發文「颱風假是人禍」籲大家思考：被罵沒關係的

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝陳揮文臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

康芮颱風強襲，各地災情頻傳，災情已造成至少3死亡73人受傷。呼籲不該放颱風假的名嘴陳揮文，31日被網友湧入謾罵、關心。對此，陳揮文再發文批「颱風假是人禍」。

陳揮文31日晚間9時49分發文表示，「為什麼只有台灣有颱風假？，只要多一個人，願意思考這問題，我被謾罵，沒關係的」。另外，他也附上文字圖檔說，「颱風，是天災；颱風假，是人禍。It goes without saying（無庸置疑），希望我的國家越來越好，願與理性的網友共勉，謝謝」。

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▲陳揮文原文如上。（圖／翻攝陳揮文臉書）



陳揮文的粉絲看完紛紛留言，「支持取消颱風假」、「加油，這本來就需要謹慎考量，提出來讓大家深思，沒啥不可」、「颱風假一直都是政治問題也是沒有辦法解決」、「其他國家都沒有颱風假！台灣人是紙糊的嗎」。

也有網友不買單，「那這兩天受傷的人喪葬費跟醫藥費就麻煩您了」、「這種風雨你的噸位擋的住，小朋友會被吹跑的，很危險的！當然要在家安全」、「你颱風天可以騎機車出門，再來辯吧」、「支持放颱風假完，當週的假日補上班」、「如果沒有颱風假，今天通勤上班我可能死在路邊了…需要貼給你家裡附近路樹倒塌的畫面嗎」、「被那麼多人罵也沒關係，臉皮也要有點厚度才做得到」。