康芮颱風眼「比整個台南還要大」！　他嚇抖：像在看災難片

▲康芮颱風今日早上6點的衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者施怡妏／綜合報導

強颱康芮結構紮實、體型巨大，在風場掃描圖中，強風圈甚至紫到發白，威力驚人，有網友看了衛星雲圖後指出，康芮的颱風眼超大，朝著台灣前進，驚呼「這顆是不是很猛啊？」粉專「台南式 Tainan Style」也驚呼，颱風眼比整個台南還要大。

有網友在PTT發文，「康芮的暴風眼會不會太大了？這顆是不是很猛啊？真的只能靠中央山脈砍看看了，今年到底颱風有完沒完啊」。另外也有網友在Threads發文，這個颱風眼牆完整度，似乎在電影《明天過後》裡看過，想起電影情節，因為氣溫急凍開始燒書取暖，「是不是該開始準備燒書保暖了」。

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粉專「台南式 Tainan Style」也發文，直呼康芮是「大眼胖妹」，颱風眼比整個台南還要大，康芮出現雙眼牆結構，開始調整型態，正在進行眼牆置換；如果換成功，強度有可能再增強，如果換失敗，強度就會一點點減弱，但還是很強。

對此，網友看了照片也直呼很抖，「這個眼也是能進排行榜的大小了」、「這是我此生看到最誇張的颱風眼了」、「希望每個人都平平安安」、「康芮表示：不給糖就搗蛋」、「已經嚇死了這個風」、「超級無敵清楚的颱風眼，看到就很抖，但好像甜甜圈喔」。

▲網友驚呼颱風眼大得可怕。（圖／翻攝自PTT）

氣象署預報員朱美霖表示，由於康芮颱風上午強度減弱，但依舊仍是強颱，朱美霖表示，康芮颱風「眼牆置換」沒有成功，因康芮移動速度快，加上陸地破壞，時間不夠讓康芮沒有辦法完成眼牆置換，不過預期登陸前仍可能是強颱強度。

朱美霖指出，康芮預計今天中午到下午登陸花東陸地，往西北移動，速度略減慢，預估今晚逐漸離開台灣陸地，明天上午8點則會在馬祖近海東南方40公里海面上，明天上午脫離暴風圈，馬祖下午脫離。