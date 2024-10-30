　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華發「11／1停班停課」圖卡　謝克洋備份：大預言家

▲▼許淑華發「11/1停班停課」圖卡　謝克洋備份：大預言家。（圖／翻攝謝克洋臉書）

▲許淑華30日晚間8時許PO出「11/1停班停課」圖卡。（圖／翻攝謝克洋臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱康芮直撲台灣，全台已列為陸警範圍，恐怕帶來強大風雨，全台各縣市今（30）日晚間宣布明日停止上班上課。豈料，民進黨北市議員許淑華疑似誤傳11月1日停班停課的圖卡，立刻被網友發現糾正，而國民黨立委謝龍介的姪子、前桃園市議員候選人謝克洋也發文狂酸。

在各縣市30日晚間8時宣布停班課後，許淑華晚間8時許立刻PO出圖卡指出「康芮颱風來襲，11月1日（五）台北市停止上班上課」，並呼籲民眾提高警覺防颱、備妥存糧及水、清理排水及移除障礙物、不要入山及觀浪等。

大預言家許淑華，直接宣布11/1也會放颱風假。 蔣萬安你皮繃緊一點，敢不放假害華姐翻車的話，你蔣萬安不用下台負責嗎？

謝克洋發佈於 2024年10月30日 星期三

由於日期錯誤，許多網友紛紛留言，「10/31」、「日期寫錯了」、「週五？」「明天是禮拜四欸」、「預告星期五也放假囉」、「我笑死，禮拜四都還沒到，直接放禮拜五颱風假」、「議員是預言家嗎」。對此，許淑華也立刻更正，將正確的圖卡上傳，改為10月31日（四）台北市停班停課。

對此，謝克洋PO出截圖大酸，「大預言家許淑華，直接宣布11/1也會放颱風假。蔣萬安你皮繃緊一點，敢不放假害華姐翻車的話，你蔣萬安不用下台負責嗎？」

大家⚠️要做好防颱準備，注意安全哦！

許淑華Hsu Shu-Hua 發佈於 2024年10月30日 星期三

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「鈺洲啟航輪」棄船在野柳　明早大拖船進行拖救
劉亦菲瘦成「沙漏腰」辣暈！
展榮認「被強迫上心靈課程」　致電家寧曝她狀況
海灘活春宮！澳男女「激情皮影戲」帳篷猛搖　10秒畫面瘋傳
家寧走鐘獎當日真實狀態曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「鈺洲啟航輪」流錨嚴防海洋污染　管碧玲：鄰居帶來的禍真不少

許淑華發「11／1停班停課」圖卡　謝克洋備份：大預言家

北市災害應變中心將升「一級開設」　明「平地陣風」恐達10級↑

藍提不義遺址納總統府、鄭成功　綠：企圖淡化威權傷害無法接受

北捷各路線「明班距12分鐘」　小巨蛋主場館照辦劉德華演唱會

卓榮泰：研議修法「6個月育嬰留職停薪津貼」再加碼1個月

康芮來襲！　台北市明停止收運垃圾、廚餘、回收物

強颱康芮來襲！北北基桃停班停課　新北市31日暫停垃圾收運

快訊／綠高官捲光電案、林右昌子弟兵涉詐助理費　綠廉政會立案調查

強颱康芮來襲！　新北178校園開放停車

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

殷瑋回應颱風假。

「鈺洲啟航輪」流錨嚴防海洋污染　管碧玲：鄰居帶來的禍真不少

許淑華發「11／1停班停課」圖卡　謝克洋備份：大預言家

北市災害應變中心將升「一級開設」　明「平地陣風」恐達10級↑

藍提不義遺址納總統府、鄭成功　綠：企圖淡化威權傷害無法接受

北捷各路線「明班距12分鐘」　小巨蛋主場館照辦劉德華演唱會

卓榮泰：研議修法「6個月育嬰留職停薪津貼」再加碼1個月

康芮來襲！　台北市明停止收運垃圾、廚餘、回收物

強颱康芮來襲！北北基桃停班停課　新北市31日暫停垃圾收運

快訊／綠高官捲光電案、林右昌子弟兵涉詐助理費　綠廉政會立案調查

強颱康芮來襲！　新北178校園開放停車

協禧董座涉內線交易！調查局約談後「移送北檢複訊」

黃聖依被富尪公開嫌「錢賺不夠」！他曝最害怕失去1物　全網看傻眼

AI股美超微震撼彈！委任會計安永辭職　股價暴跌35%

劉香慈脫口「不要你了」　4歲兒反應讓她心碎：父母也可能言語霸凌

勇士選秀會交易挖到寶　落選前鋒砍21+8建功：一醒來就能投籃

川普獲勝機會增加　台灣繫好安全帶！

桃園女童當街遭強拉侵犯民代質詢關切　市府：加害人已被收押

2024桃園國際青年創意美學競賽　開南大學奪1金1銀

20年成立20家…　桃園市勞動局「庇護工場」檔案展開幕

2024壽山巖親子繪畫評選　萬件作品搶占480名額11／17頒獎

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

政治熱門新聞

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

改由中央宣布放颱風假？蔣這樣說

雲端發票活動這4人輪流中獎　王鴻薇質疑作假

許淑華發「11/1停班停課」　謝克洋：大預言家

北市明停班課　蔣萬安：待在家最安全

快訊／蔣萬安：今晚8點公布明是否停班課

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

北北基桃維持晚間8點宣布是否上班上課　侯友宜親揭原因

康芮近逼！新北災害應變中心一級開設　估31日市區強陣風達12級

黃國昌嗆「綠色大法官」！王定宇挖黑歷史酸爆

黃偉哲：登陸就放假！秒改口「今晚9點宣布」

白晝之夜規模擬縮小　若放2天假恐被迫取消

柯文哲貼身帳房失聯時間曝　他揭1怪事

北捷各路線「明班距12分鐘」

更多熱門

相關新聞

陳其邁警告：康芮遇小潮　衝擊超越天文大潮

陳其邁警告：康芮遇小潮　衝擊超越天文大潮

因應強颱康芮來襲，高雄市政府今（30）日下午2時災害應變中心一級開設，市長陳其邁晚間主持第一次工作會議，與各區公所進行視訊，提醒康芮暴風圈已進入台灣東南方近海，高雄劃入陸上警戒，預估明中午到黃昏傍晚會是影響高雄最嚴重時間，風雨強勁遇小潮影響程度將超過天文大潮，提醒民眾預先防備。

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

快訊／台鐵明天全線停駛　僅基隆=彰化區間車「中午前視風雨行駛」

康芮來襲　BELLAVITA明停業一天

康芮來襲　BELLAVITA明停業一天

康芮襲台！2大外送平台「暫停22縣市外送服務

康芮襲台！2大外送平台「暫停22縣市外送服務

「巨砲康芮」來了！氣象署警戒提升：已出現雙眼牆

「巨砲康芮」來了！氣象署警戒提升：已出現雙眼牆

關鍵字：

台灣康芮停班停課議員網友

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

康芮猛襲！22縣市都宣布了　停班課懶人包看這裡

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面