許淑華發「11／1停班停課」圖卡　謝克洋備份：大預言家

▲許淑華30日晚間8時許PO出「11/1停班停課」圖卡。（圖／翻攝謝克洋臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

強颱康芮直撲台灣，全台已列為陸警範圍，恐怕帶來強大風雨，全台各縣市今（30）日晚間宣布明日停止上班上課。豈料，民進黨北市議員許淑華疑似誤傳11月1日停班停課的圖卡，立刻被網友發現糾正，而國民黨立委謝龍介的姪子、前桃園市議員候選人謝克洋也發文狂酸。

在各縣市30日晚間8時宣布停班課後，許淑華晚間8時許立刻PO出圖卡指出「康芮颱風來襲，11月1日（五）台北市停止上班上課」，並呼籲民眾提高警覺防颱、備妥存糧及水、清理排水及移除障礙物、不要入山及觀浪等。

大預言家許淑華，直接宣布11/1也會放颱風假。 蔣萬安你皮繃緊一點，敢不放假害華姐翻車的話，你蔣萬安不用下台負責嗎？ 由謝克洋發佈於 2024年10月30日 星期三

由於日期錯誤，許多網友紛紛留言，「10/31」、「日期寫錯了」、「週五？」「明天是禮拜四欸」、「預告星期五也放假囉」、「我笑死，禮拜四都還沒到，直接放禮拜五颱風假」、「議員是預言家嗎」。對此，許淑華也立刻更正，將正確的圖卡上傳，改為10月31日（四）台北市停班停課。

對此，謝克洋PO出截圖大酸，「大預言家許淑華，直接宣布11/1也會放颱風假。蔣萬安你皮繃緊一點，敢不放假害華姐翻車的話，你蔣萬安不用下台負責嗎？」