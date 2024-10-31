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颱風來襲！招牌卡半空中搖搖欲墜　南警即時查處避禍

▲台南31日上午風強雨驟，平均風力達7級，最大陣風有10級，民眾報案在公園路有招牌被強風吹得岌岌可危，掛在半空中十分危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南31日上午風強雨驟，平均風力達7級，最大陣風有10級，民眾報案在公園路有招牌被強風吹得岌岌可危，掛在半空中十分危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

康芮颱風來襲！台南31日上午風強雨驟，平均風力達7級，最大陣風有10級，民眾報案在公園路有招牌被強風吹得岌岌可危，掛在半空中十分危險，市警二分局警方據報迅速查處，預防意外發生。

▲台南31日上午風強雨驟，平均風力達7級，最大陣風有10級，民眾報案在公園路有招牌被強風吹得岌岌可危，掛在半空中十分危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局民權派出所副所長江昀龍、警員鄭亦晉，31日上午11時多獲報，公園路一間商店2樓的招牌快掉下來了，有墜落風險，民權所員警立即到場，除通知商店屋主及工務局派員前來協助拆除外，員警並於現場實施交通管制，等待屋主及工務局人員到場處理。

另為防範萬一招牌隨時掉落，乃立即先行通知停放於招牌下方附近的自小客車主先將愛車移置駛離，並以警戒繩封閉附近的路邊停車格，以預防意外發生。

▲台南31日上午風強雨驟，平均風力達7級，最大陣風有10級，民眾報案在公園路有招牌被強風吹得岌岌可危，掛在半空中十分危險。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局呼籲民眾務必做好防颱整備工作，隨時注意颱風最新動態訊息，做好事前防範工作，提前將門窗、招牌、廣告看板、圍籬加固或拆除，且颱風侵襲期間切勿隨意外出；不得已必須外出時，應務必小心廣告招牌、大型鷹架等掉落物以及行道樹、電線桿之傾倒，避免颱風威脅，降低財物損失，以確保民眾生命安全。

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