劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

▲劉德華晚上演唱會取消。（圖／台灣映藝提供）



記者杜冠霖／台北報導

天王劉德華（華仔）原訂今（31日）要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，但因強颱康芮來襲，開場前三小時才宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們紛紛難過落淚。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，真的喜歡華仔，就不該陷他於不義，了解歌迷一時難以接受，但這是正確決定。王指出，若主辦方不停辦，把風險管理的責任丟給歌迷，非常不負責，希望歌迷們把這份心意好好保存起來，沒有必要不要輕易出門，讓你的真心真意任雨打風吹。

康芮颱風來勢洶洶，基北北桃今（31）日停班停課，但在台北小巨蛋舉辦的天王劉德華演唱會，主辦單位昨（30日）未宣布取消，許多歌迷已經到現場守候，而在台北捷運公司開會協調後，主辦下午3時臨時宣布取消。

王婉諭坦言，當年四大天王裡面，自己最喜歡的就是華仔。雖然近年因為一些爭議，讓她比較拉開距離，但完全可以理解他的演唱會門票，會在開賣後瞬間秒殺。放颱風假是為了防災，也是一種風險管理措施。地方政府基於風雨預報宣布放假，暫停非必要性的社會活動，就是一種風險控管，避免颱風造成過大的危害。

王婉諭表示，當然，有一些維護社會基礎運作的職業，仍須照常出勤。他們是社會的無名英雄，但不該被當做理所當然。康芮颱風是近30年來，侵台時暴風範圍最大的颱風，已經在花東等地颳出驚人風勢，北部的大眾運輸和服務業，甚至外送也都已暫停營業。

對此決策，王婉諭認為，在這種情況下堅持辦演唱會，歌迷冒險外出的安全誰來顧？工作人員冒著風雨出勤的風險誰來承擔？如果主辦方不停辦，反而把所有成本外部化，等同把風險管理的責任丟給歌迷，讓社會要去承擔後果，將會是非常不負責的決策。

王婉諭直言，從昨天晚上到現在，自家窗外的風聲就呼嘯不斷，現在風勢更是增強不少。誠心拜託大家，不要拿自己的安全來賭，不出門，才是最安全的選擇。相信劉德華還會有機會再來台辦演唱會，希望歌迷們把這份心意好好保存起來，沒有必要不要輕易出門，讓你的真心真意任雨打風吹。