23處省公路預警封閉　5路段受災阻斷

▲台9線部分路段實施預警封閉。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風強襲，帶來狂風豪雨，公路局統計，截至下午2時，23處公路實施預警性封閉，另有5處道路受災阻斷。

康芮強颱威脅大，公路局針對23處省公路實施預警性封閉措施，包括台9線花蓮玉里大橋、台9線台東金崙大橋，以及台9丁線蘇澳到和仁路段；另有5處公路路段發生災情，包括台9線匯德至崇德路段發生土石泥流、台8線台中市和平區靈甫橋發生泥流阻斷雙線交通，待風雨趨緩後評估搶通時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

預警性封閉路段23處:

1.桃園市復興區宜蘭縣大同鄉台7線47K至94K(巴陵至牛鬥橋)於30日22時實施預警性封閉。

2.宜蘭縣大同鄉台中市和平區台7甲線0K至52K (百韜橋至武陵路段)於30日22時實施預警性封閉。

3.南投縣仁愛鄉台8線85K至110K(梨山至大禹嶺路段)於31日8時實施預警性封閉。

4.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至閣口路段)於30日18時30分實施預警性封閉。

5.宜蘭縣蘇澳鎮花蓮縣秀林鄉台9線113K+420至165K+750(東澳至崇德路段)於30日23時實施預警性封閉，蘇澳至東澳路段開放車輛降速通行。

6.花蓮縣玉里鎮台9線279K (玉里大橋) 預計於31日15時實施預警性封閉。

7.台東縣太麻里鄉台9線397K+250至398K+600 (金崙大橋)於31日8時實施預警性封閉。

8.宜蘭縣蘇澳鎮花蓮縣秀林鄉台9丁線2K+040至64K+900(蘇澳至和仁路段)於30日23時實施預警性封閉。

9.花蓮縣吉安鄉台11線4K+800~6K(花蓮大橋)於31日13時實施預警性封橋。

10.花蓮縣豐濱鄉台11線55k~63k(豐濱至石梯坪路段) 於31日10時實施預警性封閉。

11.花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)於30日19時實施預警性封閉。

12.南投縣仁愛鄉台14線94K至99K (屯原路段)於31日14時實施預警性封閉。

13.南投縣仁愛鄉台14甲線0K至41.5K (霧社至大禹嶺路段)於31日14時實施預警性封閉。

14.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)於31日7時實施預警性封閉。

15.高雄市桃源區台20臨105線0K至37K(梅山口至埡口路段)於30日22時實施預警性封閉。

16.高雄市桃源區台20線93K至98K+700 (勤和至復興路段)於30日22時實施預警性封閉。

17.台東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)於30日22時實施預警性封閉。

18.南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)於31日7時實施預警性封閉。

19.花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)於30日18時實施預警性封閉。

20.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300K(德文路口至神山路段)於31日8時實施預警性封閉。

21.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)於31日8時實施預警性封閉。

22.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)於31日8時實施預警性封閉。

23.花蓮縣卓溪鄉台30線0K至5K+500(南安路段)於30日18時實施預警性封閉。

道路災阻路段5處：

1.宜蘭縣大同鄉台7甲線6K~36K+800(獨立山至米摩登路段)坍方落石，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

2.台中市和平區台8線雙向77K(靈甫橋)泥流阻斷，雙向阻斷，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

3.南投縣仁愛鄉台8線96K(碧綠溪路段)上邊坡坍方阻斷，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

4.花蓮縣秀林鄉台8線175K+500~176K+740(靳珩至燕子口路段)落石，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

5.花蓮縣秀林鄉台9線161K+300~164k+380(匯德至崇德路段)部分路段土石泥流，於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。