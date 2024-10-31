玩命！彰濱出海口強風大浪　3阿北站堤岸下撒網捕魚

記者唐詠絮／彰化報導

康芮颱風來勢洶洶，彰化海域超過9級強風陣陣狂嘯，線西彰濱出海口，上午竟出現三個阿北相揪穿著雨衣騎機車，到慶安水道撒網捕魚，雖然一下子就捕獲多尾肥美海魚，但無視眼前的狂風巨浪簡直是玩命，阿北則說「艱苦人還是得要外出賺食」，真的太危險了。

▲不畏強風大浪，彰化3阿北到彰濱水域捕魚。（圖／民眾提供，以下同）

強颱康芮今（31）日籠罩全台，依氣象署資料顯示，中午過後風力將更為增強，平均風力將達到8-9級、最大陣風11-12級，沿海鄉鎮可能會出現12-13級的強陣風，頂著強風，走在路上都有可能被吹走。

線西彰濱出海口強風大浪，3名阿北穿著雨衣、頂著超8級狂風站在堤岸下石塊前撒網捕魚，萬一被吹落海裡，恐怕命都沒了。阿北無奈說，「颱風天也想躲家裡休息阿」，至於為何還要出來賣命，「攏是為了賺食啦」，並稱趁著颱風天，魚況捕撈還不錯，多少可以貼補家用。

▲不畏強風大浪，彰化3名阿北到彰濱水域捕魚。（圖／民眾提供）

除了彰濱海域人煙稀少外，鹿港老街今天人潮稀疏，還是有些外國遊客，大都要往回台中飯店避颱風，有人說從未看過颱風、也有人說想體驗颱風帶來的威力，有的店家本來一早營業，但漸漸地風勢越來越強勁，加上遊客稀稀落落，紛紛將生財機具綁緊固定，讓員工提早返家。

▲來自馬來西亞遊客到鹿港老街體驗颱風威力。（圖／民眾提供）

▲鹿港老街遊客稀疏。（圖／民眾提供）