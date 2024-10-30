空心菜貴5成！青椒1顆70元　民眾嘆：颱風菜價貴到「以株計價」

▲強颱逼近，一早就有民眾到傳統市場搶菜囤貨。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

強颱康芮逼近，明天放颱風假機率高，傳統市場一早就出現搶菜民眾，受颱風預期心理效應影響，葉菜類漲了2成，其中空心菜貴5成漲最兇，每公斤批發價漲至92元，青蔥1大把要價300元、青椒1顆就要70元。市場菜販提醒，颱風行徑速度快，短期菜價波動仍大，建議消費者採買1至2天菜量就好。

台北農產運銷公司統計，今天蔬菜到貨量約1545噸，每公斤平均批發價48.2元，均價比颱風來襲前貴了5元，市況因康芮颱風將近，且到貨量減少，承銷人預期心理，購買意願增高，整體買氣上揚，各菜種行情價漲多跌少。

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根據北農報價，葉菜、花瓜果蔬菜全面漲價，其中品質較好的空心菜每公斤92元、萵苣菜75元、地瓜葉65元、青椒185元、番茄165元、苦瓜125元、茄子81元，青蔥價格也衝到300元大關，市場平常1把15至20元青蔥，今天要價50元。

因應颱風帶動買氣，傳統市場攤商增加備貨3至5成。北市永春市場張姓攤商說，上周好不容易菜價回穩，葉菜類零售每把降至20元至25元，現在颱風又來攪亂菜價，今天葉菜類漲至35元左右，青蔥預料也還會貴上一段時間，整體菜價約漲2成，但這次颱風移動速度快，建議消費者理性購買，採買1至2天菜量就好。

有消費者在北市傳統市場買萵苣菜「以株計價」，一株要價40元，讓他大嘆：「葉菜類已經貴到只能一次買一小株」；也有消費者說，颱風前夕適合到超市量販通路採買，菜價相對穩定。

農業部昨晚召開緊急應變小組工作會報，農業部表示，目前各項農畜水產品量價尚穩定，呼籲已達採收適期的作物加速採收，相關產業單位也會密切掌握各項產品的市場價格波動，充分供應，必要時加強相關調節機制，穩定供需與確保民眾消費權益。