北北基桃維持晚間8點宣布是否上班上課　侯友宜親揭原因

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／新北報導

康芮強颱來勢洶洶，估今晚全台列陸警範圍，對於未來風雨預測會在晚上9點多一報，可能影響各地宣布颱風假時間，新北市長侯友宜今（30日）表示，基北北桃4縣市仍然會8點宣布是否上班上課，因考量很多孩子需要早點休息，也要讓家長們做準備，甚至還有很多的營業場所要及早告知，因此會及早告訴新北市民，讓他們及早做好準備。

侯友宜表示，目前康芮颱風還是來勢洶洶，新北市早上在整個開會的過程中也了解新北市面對颱風，尤其在山陀兒颱風還有很多災後復原沒有工作做完，新北會提早做好因應準備，針對低窪地區還有土石流潛勢區，甚至有一些坡地災害，在昨天、前天已經預作了一些準備，今天會好好地落實。

侯友宜提到，今天晚上新北還是會繼續做好整個準備工作，面對民眾最關心的到底要不要放颱風假，按照以往的慣例都會按照氣象署的預報以及天氣風險管理公司的分析來做放假，昨天氣象署有說晚上9點還會再有一報，但新北市一直以來都是晚間8點對外宣布，最主要是下午5點半有一報，那一報出來以後大家就會開會，考量很多的孩子們在上學的過程當中都會及早休息，要讓家長們做準備，甚至還有很多的營業場所要及早告知，因此，只要在5點半那一報變化不大的話，就會及早來告訴新北市民，讓他們及早做好準備。

侯友宜強調，現在有北北基桃的共識平台，4縣市還是會透過北北基桃的共識平台來做一個共識，並且統一對外宣布。

對於晚上9點的最後一報，侯友宜表示，他期望氣象署如果要在9點鐘最後一報，是不是能夠更提早、更精準來告訴縣市地方政府，因為這樣才可以更及早做準備，目前北北基桃還是會有一定的共識，統一晚上8點鐘對外宣布，未來氣象署的作法，大家也會做一個充分的討論。