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快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

▲▼氣象署10:00風雨預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署上午10時風力預報。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

記者李姿慧／台北報導

康芮強颱來勢洶洶，估今晚全台列陸警範圍，康芮最快明午到傍晚將登陸花蓮以南，氣象署今(30日)上午10時公布最新風雨預報，包括宜蘭、花蓮、台東、南投山區、桃園山區、屏東的恆春半島和連江縣、澎湖縣等8縣市皆達標。

根據氣象署10點公佈最新風雨預測，雨量達標縣市包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，南投山區、桃園山區；風力達標縣市為台東縣、蘭嶼和綠島，以及屏東的恆春半島、連江縣、澎湖縣。

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其中24小時雨量預測部分，今下午14時至10月31日14時，宜蘭縣和花蓮縣平地雨量預估300到490毫米、山區400到600毫米；台東縣平地和山區雨量預估300到490毫米；桃園市山區和南投縣山區雨量皆為150到250毫米。

風力方面，明天0時到上午6時，台東縣陣風達8-9轉9-10級、蘭嶼綠島平均風力7到8級且陣風10到11級；屏東縣恆春半島、連江縣平均風力7到8級且陣風10到11級；澎湖縣平均風力8-9級且陣風11-12級。
 

▲▼氣象署10:00風雨預報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署上午10時雨量預報。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

另基隆市、台北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、台南市及離島，停班停課雨量標準為不分山區或平地350毫米。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

氣象署表示，今天白天到晚間整體風勢增大，為颱風接近過程，白天北東陰雨，北北基宜花有大雨或豪雨；周三晚間北東雨勢加劇，沿海浪高可到2米，東南部可到7到10米；颱風周四白天登陸期間影響最劇烈，北東風強雨大，東半部有豪雨等級降雨，颱風過山後中南部有較大雨勢，要留意短延時強降雨，今天晚上到明天一整天，一直到周五清晨，是影響最劇烈時刻，要留意強風豪雨。

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