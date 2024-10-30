快訊／北市下午4點水門、越堤坡道「只出不進」　晚上10點全面關閉

記者袁茵／台北報導

上次山陀兒颱風來襲，台北市政府在尖峰時段下午4時關水門與堤外道路，造成東湖、新北汐止嚴重大塞車，台北市為此重新檢視防颱措施。此次強颱康芮步步進逼，台北市工務局今（30日）宣布，下午4時只出不進、晚上10時關水門；台北市長蔣萬安表示，這是依上次經驗評估後，只要安全無虞，位於交通要道的水門就會避開尖峰時段關閉。

▲台北市長蔣萬安主持北市府康芮颱風整備會議。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安今天上午9時到災害應變中心主持康芮颱風整備會議，台北市工務局長黃一平報告時說明，已與新北市政府進行聯繫，預計今天下午4時執行「只出不進」管制，晚上10時關閉水門。

會後，被問到稍早宣布下午4時「只出不進」、晚上10時關水門，但上次關水門措施導致東湖汐止大塞車，倘若下午4時「只出不進」會不會仍造成塞車，且新北市今晚9時水門、堤外道路「只出不進」，晚上10時關水門，是否雙北又不同步？蔣萬安回應，台北市有36個水門，相較於新北市只有6個，但雙北有建立防水閘門溝通聯繫平台，隨時掌握訊息。

蔣萬安提及，基本上今天下午4時讓堤外停車場的車主「只出不進」，但堤外道路仍開放車流進出，直至晚上10時才關閉，這也是依據上次經驗綜整評估後，只要安全無虞，針對位於交通要道的防水閘門，就會避開尖峰時段、車流大的時段，甚至是安排關閉水門順序在最後，這部分是採機動性調整。

交通局長謝銘鴻補充道，此次晚上10時關水門，避開在傍晚6、7時尖峰時段，也預估東湖往汐止的車輛可以獲得紓解，但還是做最後防線，會公布替代動線；另針對關水門時間，剛剛有跟新北市交通局長做通報，希望雙北交通合作能夠做得更好。