　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓派兵支援俄羅斯攻烏　北約秘書長：顯示普丁日漸絕望

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲北韓派遣軍隊支援俄羅斯，北約秘書長「普丁已經日益絕望」。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）28日譴責北韓派遣軍隊支援俄羅斯在烏克蘭的戰事，認為這不僅導致衝突擴大，也顯示俄羅斯總統普丁「日益絕望」。

法新社報導，呂特在布魯塞爾（Brussels）會晤南韓情報官員後表示，他可以證實北韓軍隊已被派遣至俄國西部、與烏國接壤的庫斯克州（Kursk）。

呂特在記者會上表示：「俄羅斯和北韓之間持續深化的軍事合作對印度－太平洋以及歐洲－大西洋區域安全構成威脅。派遣北韓軍隊至庫斯克州，也顯示出普丁（Vladimir Putin）已日益絕望。」

呂特表示，俄烏戰爭開打以來，傷亡的俄軍已超過60萬名，若無外國協助，克里姆林宮（Kremlin）將難以維持對烏國的入侵行動。

另一方面，俄國國防部今天宣布，已拿下烏東波克羅夫斯克市（Pokrovsk）南方約25公里的楚庫里內村（Tsukuryne）。數月來俄軍一直在當地推進。

烏國官員今早則表示，俄軍對烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）及周邊地區的轟炸造成至少21人受傷，其中包括5名兒童。

烏國國營電網營運商「烏克蘭國家電力公司」（Ukrenergo）表示，在俄軍連夜襲擊後，該公司不得不在東北部蘇米州（Sumy）和中部波塔瓦州（Poltava）實施緊急斷電。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／蘋果官網突襲上架新產品！
快訊／新北15歲男學生墜樓！搶救不治
啦啦隊女神「肚內驚見11cm瘤」！IG限動曝焦慮
威力彩頭獎6.31億獨得　彩券行「梅開二度」法寶曝光
國3香山段6車連環撞　廂型車「遭大車夾擊」2男慘死
57年來首見！11月怪颱康芮穿心「半個台灣紫爆」　2天豪雨熱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不挺賀錦麗！貝佐斯破傳統「拒絕為政治背書」！上千讀者退訂華郵

北韓派兵支援俄羅斯攻烏　北約秘書長：顯示普丁日漸絕望

德國「性別自決法」11／1上路　柏林已收1200份申請

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

石破茂輔選戰績13勝63敗　「國民人氣」打問號

多女遭下藥性侵！赤裸醒來、收到裸照　狼醫判關158年

飛彈生產設施被炸毀　伊朗怒：將動用所有手段報復以色列

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

爸爸回家第一抱是誰？　女兒爭輸媽媽崩潰大哭

不挺賀錦麗！貝佐斯破傳統「拒絕為政治背書」！上千讀者退訂華郵

北韓派兵支援俄羅斯攻烏　北約秘書長：顯示普丁日漸絕望

德國「性別自決法」11／1上路　柏林已收1200份申請

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

石破茂輔選戰績13勝63敗　「國民人氣」打問號

多女遭下藥性侵！赤裸醒來、收到裸照　狼醫判關158年

飛彈生產設施被炸毀　伊朗怒：將動用所有手段報復以色列

不挺賀錦麗！貝佐斯破傳統「拒絕為政治背書」！上千讀者退訂華郵

30歲女人「6個初老變化」　對感情不勉強、下班只想早回家

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　席琳狄翁一出場…網：以為本尊

恐怖！勇士「咖哩大神」2度腳踝90度內翻　傷勢情況主帥柯爾曝光

快40歲詹皇計劃打滿82場　3連勝湖人竄升戰力榜前5名

北韓派兵支援俄羅斯攻烏　北約秘書長：顯示普丁日漸絕望

影／陸警駐守砍人小學現場　直擊北京多台警車部署周邊氣氛嚴肅

蘋果AI即刻開放！M4晶片iMac同步突襲上架官網　粉嫩7新色登場

陸美女教師偷吃網帥學生！綠帽夫崩潰PO照舉報　校方緊急回應

象迷們要出動了！　中信兄弟封王遊行11月9日在台中　　

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

泰網紅騙19億躲藏2年　因一事遭逮

14歲少女聽音樂等車　被問路男拖樹叢性侵

燒成火海！叫醒後睡回去　5歲童燒成焦屍

康芮漸增強　日氣象廳估「11月1日花東登陸」

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退...網震驚

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

男友躲行李箱被悶死！女謀殺罪成立

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

女粉周杰倫演唱會現場生了　老公：已取好名字

更多熱門

相關新聞

俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

許多證據顯示，北韓（朝鮮）今年10月初向俄羅斯派遣精銳部隊，而過去更總是透過貨輪向俄國運輸砲彈。美國某智庫指出，俄軍連續2天針對烏克蘭東北部的哈爾科夫州發動進攻，然而卻毫無實質進展，原因就在於其使用的砲彈高達6成皆為北韓產，但北韓產的砲彈品質低劣，總是無法瞄準目標。

烏克蘭曝：俄軍用「民營卡車」運送北韓士兵

烏克蘭曝：俄軍用「民營卡車」運送北韓士兵

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

肚子餓了嗎？烏軍「惡補韓文」整理勸降用語

肚子餓了嗎？烏軍「惡補韓文」整理勸降用語

金正恩心腹已抵俄　將擔任北韓軍指揮

金正恩心腹已抵俄　將擔任北韓軍指揮

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面