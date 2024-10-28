北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

▲南韓國情院18日公開，由烏克蘭情報當局在俄烏戰場上所回收的北韓製武器、短程彈道飛彈KN-23之殘骸。（圖／大韓民國國家情報院）

記者羅翊宬／編譯

許多證據顯示，北韓（朝鮮）今年10月初向俄羅斯派遣精銳部隊，而過去更總是透過貨輪向俄國運輸砲彈。美國某智庫指出，俄軍連續2天針對烏克蘭東北部的哈爾科夫州發動進攻，然而卻毫無實質進展，原因就在於其使用的砲彈高達6成皆為北韓產，但北韓產的砲彈品質低劣，總是無法瞄準目標。

根據《韓聯社》，美國華府非營利智庫「戰爭研究所」（ISW）於當地時間27日指出，俄軍從26至27日持續向烏克蘭哈爾科夫州北部發動進攻，然而卻未取得實質進展，因此只能繼續攻擊哈爾科夫市東北部位於沃夫昌斯克、斯塔里齊亞（Starytsya）之間的地區。

烏克蘭軍隊哈爾科夫戰區發言人羅曼諾夫（Yevhenii Romanov）上校透露，其實俄軍的攻擊行動之所以未能取得顯著成果，原因在於俄軍向哈爾科夫發射的122mm、152mm火砲彈藥中，有60%來自北韓，「北韓生產的砲彈品質很差，無法擊中目標、或是在正確的時間內爆炸。」

南韓國防部透露，其實北韓直到最近以來，依舊持續提供砲彈等武器與軍事裝備給俄軍，疑似透過羅津港向俄國輸出2萬箱以上貨櫃，若以152mm砲彈的尺寸換算，則可以裝滿940萬發152mm砲彈。

南韓國防部情報本部補充，「目前俄軍仍持續在前線使用北韓生產的飛彈，目前韓美兩國正在持續追蹤當中。研判北韓可能提供俄軍122mm放射砲彈（多管火箭砲）、T系列戰出砲彈、人員攜行式防空飛彈、反戰車飛彈等可供兩國互相交換的武器裝備。」

據悉，北韓境內共有200座軍需工廠，目前正在全面趕工當中，以求供應俄軍砲彈無虞。