肚子餓了嗎？烏軍「惡補韓文」整理勸降用語　俘虜北韓軍逼問情報

▲烏軍特別以烏克蘭文、韓文製作一份翻譯清單，計畫在遇到北韓軍時詢問詳細情報或勸降。（圖／翻攝自Telegram）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）派遣的特戰部隊已經抵達俄羅斯，在分別接受基礎軍事訓練後，先後前往俄國西部的庫斯克州，不排除與烏軍決一死戰。在此之際，烏軍開始「惡補韓文」、整理出一份詳細的翻譯清單，料想在戰場上遇到北韓軍、或是俘虜北韓軍時，該如何勸誘投降或是審問戰情。

根據《韓聯社》、《News1》，一名經常在社群平台Telegram分享俄烏戰況的親俄軍事部落客「rvvoenkor_bot」，於當地時間26日分享3張相片，畫面中拍攝疑似由烏軍所整理的清單，詳細列出烏克蘭文、韓文，以及該段韓文字句如何用烏克蘭文字母發音，顯示烏軍正積極準備該如何應對北韓軍。

從相片中可以看到，烏軍在清單中整理出以下對話，「放下武器」、「把手伸出來」、「你隸屬哪一個部隊」、「請照著指令做」、「不要逃」、「把你知道的全都說出來」、「停下來」、「請清空彈匣」、「請脫下防彈服與防彈帽」、「軍用車輛、軍事裝備在哪」、「指揮官在哪」、「肚子餓了嗎」、「被烏軍當成俘虜抓走了」。

另外，還有「請別撒謊」、「烏克蘭遵守日內瓦公約」、「指出在地圖的哪裡」等。

目前還未清楚證實該份翻譯清單到底來自何處。

對此，該名親俄軍事部落客則嘲諷道，「基輔所製作的這一份清單，將對北韓軍審問『偉大的烏克蘭人』時，有很大的助益。」

據悉，先前烏克蘭軍方特別透過「投降熱線」發布一段由韓文旁白講述內容的勸降影片，表示已為投降的北韓軍俘虜準備好寬敞明亮的房間，且三餐提供肉類、蔬菜、麵包等美食。