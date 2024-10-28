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餓到當逃兵！北韓援俄部隊傳遭「丟包森林」　18人落跑被抓回拘留

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

▲烏克蘭先前曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

記者閔文昱／綜合報導

北韓近期被發現疑似派兵支援俄羅斯，而這些被送往俄國受訓的士兵隨時都可能被送上俄烏戰爭的戰場。不過，有匿名情報官員指出，有18名北韓士兵被指擅離崗位，遭俄羅斯軍方拘留。

根據《基輔獨立報》報導，北韓預計派遣約1.2萬名士兵前往俄羅斯協助對抗烏克蘭，其中已有首批1500名抵達，不過這些士兵被留在俄羅斯庫爾斯克州的一片森林，且數日未獲得食物與指令，導致有18人在本月14日離開崗位尋找俄羅斯指揮部，2天後在距離原位60公里處被俄羅斯當局發現並拘留。

▲▼南韓的衛星拍攝到，俄羅斯透過登陸艦從北韓清津至俄國海參崴運輸1500名北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

▲南韓的衛星拍攝到，俄羅斯透過登陸艦從北韓清津至俄國海參崴運輸1500名北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

對於北韓參與俄烏戰爭，南韓已表示強烈譴責，認為這違反了聯合國決議。南韓國防部發言人全河奎指出，北韓的行為應受到國際社會的譴責，南韓也計劃派遣軍事情報人員前往烏克蘭，以監控北韓部隊的動向。

烏克蘭總統澤倫斯基也指出，北韓的涉入程度正在加深，此舉將加劇地區不穩定，呼籲國際社會對北韓的行動做出強烈反應。美國方面則警告北韓，派兵參戰是一個危險的舉動。至於克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此問題的回應則顯得模糊，僅表示北韓是俄羅斯的鄰國和夥伴。

有專家分析，北韓打算從烏俄戰爭中學習，不排除接下來可能砲擊南韓離島或船隻的可能性，且若兩韓未來真的爆發衝突，屆時俄羅斯就不得不還這份人情。

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