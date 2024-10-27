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日媒：金正恩心腹已抵俄羅斯　將擔任派遣北韓軍總指揮

▲▼金正恩3月6日視察西部地區重要作戰基地時，過去曾擔任特戰部隊隊長的人民軍總參謀部副總參謀長的金永福，在身旁拿起筆記本匯報。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲金正恩3月6日視察西部地區重要作戰基地時，過去曾擔任特戰部隊隊長的人民軍總參謀部副總參謀長的金永福，在身旁拿起筆記本匯報。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭政府、美國當局消息人士透露，北韓（朝鮮）派遣至俄羅斯的部隊，已經於近期陸續抵達俄國西部的庫斯克州，不排除將被投入與烏軍交戰的任務中。在此之際，又有消息人士透露，北韓軍方副總參謀長金永福已經抵達俄羅斯，甚至在名單內被列為北韓軍部隊總指揮。

根據日媒《共同社》，烏克蘭軍方消息人士昨（26）日透露，北韓朝鮮人民軍總參謀長金永福已經於近期抵達俄羅斯境內，為的就是要統籌指揮由北韓遣至俄國的特殊部隊，其過去曾擔任北韓特戰部隊、號稱「暴風軍團」第11軍團的領導人物。

烏克蘭當局人士獲取由俄軍所撰寫的北韓派遣部隊幹部名單，其中可以發現金永福被列在最頂層的位置。

報導指出，金永福是北韓最高領導人金正恩在軍隊方面的心腹，隨著金正恩決定讓軍方領導高層前往俄國擔任派遣部隊的總指揮，顯示金正恩明顯有意干涉俄烏戰爭，達到北韓和俄國在軍事領域加緊合作的目標。

目前尚無法得知金永福抵達俄羅斯的確切時間點，不過推估金永福已經於本月24日待在俄羅斯。

南韓《韓聯社》、《News1》指出，金永福從過去以來，便甚少出現在北韓的公眾場合上，不過今年3月初曾經隨同金正恩視察西部戰區重要作戰訓練基地，跟著訪查訓練設施、部隊的訓練狀況，9月也曾陪同金正恩前往平安北道洪災災後重建區域，因此被認為是金正恩的心腹。

據悉，烏克蘭國防部情報總局（HUR）曾指出，北韓軍1萬2000人已經於24日以前抵達俄羅斯，包括500名將校和3名將軍，並分散在5座軍事基地接受訓練。

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