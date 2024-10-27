挺孕肚看周杰倫！女粉入場到一半生了　她老公「先叫救護車」待命

▲懷孕的女粉絲在進場時突然出現產兆，救護車趕抵現場協助接生。（圖／翻攝自小紅書）



記者張方瑀／綜合報導

周杰倫《嘉年華2024》世界巡演26日晚間在馬來西亞吉隆坡登場，結果其中一位懷孕的女粉絲在進場時突然出現產兆，救護車趕抵現場協助接生，所幸母嬰均安。還有另一名懷著雙胞胎的網紅，同樣挺著大肚到場觀看，丈夫甚至事先叫好了私人救護車在場外待命。

周杰倫《嘉年華2024》世界巡迴演唱26日晚間在吉隆坡武吉加里爾國家體育場（Stadium Nasional Bukit Jalil）登場，當天下午4時30分開放入場排隊，並於晚上7時30分正式開唱。結果歌迷進場到一半，許多人在社群平台上發文指出，有懷孕的粉絲在場外突然陣痛出現產兆，救護車已經趕抵現場接生。

▲在IG擁有9.3萬人追蹤的網紅Beautrice Mok預產期就在演唱會後3天。（圖／翻攝自IG）



有網友在社群平台小紅書上分享了產婦被送上救護車的畫面，形容「真是周杰倫演唱會的傳奇時刻」，所幸救護人員到現場協助接生送醫，母嬰均安。

此外，在IG擁有9.3萬人追蹤的網紅Beautrice Mok，雙胞胎的預產期就在演唱會後3天，但她仍堅持要挺著大肚看周杰倫演唱會，所以陪同一起去的丈夫特意安排兩輛私人救護車在場外待命，以防萬一，所幸當晚沒發生異常，孩子在演唱會後3天平安出生。

這2起事件引發眾多孕婦共鳴，有孕婦留言表示，「這位媽媽真是心大啊！我也想去看周杰倫，但懷孕37周+5天，根本不敢賭」、「1張票兩個人，很值」、「啊，不擔心危險嗎」、「以後這將是孩子逢人就講的出生故事」、「是不是可以終生免費看周董演唱會？」