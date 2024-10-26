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北市逮60人！5千人「黃牛交流群」曝光　提醒：萬安演習來了！

▲▼黃牛交流票務群組流傳手上有票會被當黃牛，有網友更直言是「肅清行動」、「萬安演習」。(圖／記者邱中岳翻攝）
▲黃牛交流票務群組流傳手上有票會被當黃牛，有網友更直言是「肅清行動」、「萬安演習」。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

周杰倫、張惠妹2大天王天后，接連在12月於北市大巨蛋開唱，一開賣門票就瞬間秒殺，演唱會門票也不斷被黃牛哄抬，全國也陸續清查黃牛行動，因為北市長蔣萬安高度重視黃牛問題，在5千人的黃牛群組內部也瘋傳，相互提醒「手上有票就被認定是黃牛」，更有黃牛直言「萬安演習」來了。

北市刑大先在23日逮捕全國最大黃牛夫妻檔，並且查扣50組周杰倫演唱會取票序號，後來在25日又鎖定1名工程師轉行當黃牛，找其他工程師負責搶票後全部買斷，再利用網路平台哄抬票價轉售。

北市政府警察局表示，統計至26日12時止，已查獲加價販售票券計60件62人。另提醒民眾本次演唱會目前尚無法實際取得實體票券，民眾以私下管道匯款購買，極易遭受詐騙，呼籲民眾不要上當受騙。

警方指出，在查緝過程中，發現其實黃牛之間有通訊軟體名為「國內外票務中心」，裡面人數多達5千人，藉此通訊軟體互相交換國內外各大賽事、演唱會門票，以便獲取利益。

警方也在裡面發現，黃牛之間戲謔表示，為了抓黃牛的戒嚴，呼籲大家不要去買票，手上有票都會被認為是黃牛，下面更有其他網友表示這是「肅清行動」，更有網友直言這是「萬安演習」。

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