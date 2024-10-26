北市62黃牛被逮！律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

▲周杰倫12/5至12/8在大巨蛋開唱，15萬張門票5分鐘就被搶購一空。（圖／杰威爾提供）

記者柯沛辰／綜合報導

天王周杰倫睽違7年在台灣開唱，15萬張門票短短5分鐘搶購一空，甚至出現不少黃牛哄抬票價。對此，律師林智群認為，很多人賣出房屋、股票都不是用原來的價格，「為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」

林智群表示，如果不討論合不合法的問題，也排除黃牛用電腦程式等不正當方式搶票，大家可以一起思考看看，為什麼要抓黃牛？畢竟要不要用刑法來處罰黃牛，是一個有趣的立法政策問題。

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林智群指出，低買高賣，本來就是人性，像一堆屋主買房前都說居住正義，但買房後、房價漲了，哪個願意用原本價錢賣屋的？

他又舉例，之前一堆人買了800元的台積電，現在漲到1030元，有誰願意用原來的價錢賣出的？又或是一顆棒球，了不起才30美元，但因為是大谷50轟，被哄抬到360萬美元，也沒人覺得不合理，因為這是市場經濟，「為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」

林智群說，很多人說房子、股票是長期持有，跟演唱會門票不一樣，「我說哪裡不一樣？不都是商品在自由市場流通嗎？」又例如，大學選課，有老師的課很搶手，有人願意代排隊，不願意花時間但有錢的同學，就用錢買別人的時間，讓別人去代排。

他指出，誰比較有錢就可以找人代排，有錢人可以用這種方式拿到他要的商品，而有時間沒錢的人，就支付自己的時間，來取得這個商品，而代排者的貢獻就在於，「提供了另一個選擇（服務），讓有需求且有錢的人可以買到商品。」

文末，林志群也總結，「你可以用道德角度譴責這種行為，但自由經濟體制是沒在講道德的。」

貼文一出，網友反應兩極，有人留言支持「終於看到有人跟我有一樣的想法」、「所以在靠北的都是沒錢的酸民」、「很認同，換成我，我也想多賺錢，沒人會跟錢過不去的」、「一個願打一個願挨，沒有需求，黃牛也不會出現」，還有人揶揄「台灣鄉民基本上是希望所有商品都要虧錢賣才是公平正義，不管房子還是門票」。

不過，也有人不以為然，「壟斷跟哄抬價格呢」、「如果按這邏輯，高利貸哪裡違法」、「黃牛不見得有增進市場效率，這立論過度簡化了」、「越有道德的社會，交易成本越低，這也是經濟學探討的議題之一」、「奇文共賞，買票前不是都要勾已閱讀並同意服務條款，裡面有一項就是禁止加價轉售」。

其中，有網友提出不同見解，「以房子來說，買不到A房的情況下，消費者可能可以改購買B房，實際上也是能滿足相同需求。但票券的市場跟其他商品比起來，比較不一樣，各票券相較下比較不具備可替代性」、「演唱會門票是定時、定量、定額，主辦方若以利益最大化為目的，大可保留全部門票高價競標，黃牛的行為破壞了主辦方除了利益以外的目的，是侵害主辦方的權利。」掀起熱議。

北市政府警察局表示，統計至26日12時止，已查獲加價販售票券計60件62人。另提醒民眾本次演唱會目前尚無法實際取得實體票券，民眾以私下管道匯款購買，極易遭受詐騙，呼籲民眾不要上當受騙。

《文創法》現行法條規定，加價轉賣、使用不法程式購票都將加重罰款及刑責，其中加價轉售包含綁物販售、以物換票，只要有從中獲利的都是黃牛。