遜咖工程師「程式寫不好」找同行搶票　狂掃阿妹+周董70張票

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前破獲全台最大黃牛夫妻檔後，25日又鎖定1名男工程師，因為他寫的搶票軟體太弱搶不到票，於是找來其他工程師協助，以大量假身份帳號，透過「搶票機器人」取得知名藝人演唱會取票序號，再以加價的方式轉售，在25日前往新北市汐止區的住處逮人，並查扣演唱會門票、禮券等證物。

警方調查，37歲邱姓男子，原本擔任網路工程師，專門負責網路美編、程式作業等工作，但是2年前發現「黃牛」利潤很大，所以轉行當起正職黃牛賣票，但邱編寫的搶票程式太弱，根本搶不到票，所以請其他更強大的工程師協助搶票後，再一次打包買走。

▲工程師轉行當黃牛，找其他工程師搶票一次打包買走，再上網轉售，警方當場查扣電腦等證物。(圖／記者邱中岳翻攝）

邱姓男子找來工程師協助搶票，等搶到票後一次買斷，再由邱在臉書架設「史考樂家族售票平台」粉絲專頁販售演唱會門票，光張惠妹演唱會就賣出34組序號，總計不法所得30萬元。

邱姓男子表示，因張惠妹的黃牛價格不如預期，原本下訂38張門票，但是銷售不如預期，所以退訂4張門票，其他門票沒有加價很多就拋售以利換取現金，接著在23日周杰倫演唱會門票開賣之際，又找來工程師開始搶票。

▲邱姓工程師因為寫的程式太薄弱，找其他工程師搶票再一次打包買走，並在網路加價轉售。(圖／記者邱中岳翻攝）

邱姓男子自知可以搶得周杰倫演唱會門票，所以在擁有8千多名粉絲的「史考樂家族售票平台」販售演唱會門票，光預收36組門票序號費用就達30萬，警方在邱還沒取得序號之前逮人。

警方在25日前往邱姓男子家中搜索，並查扣之前剩餘的演唱會、運動賽事票券，其中包括國慶晚會、張學友以及日前正夯的亞錦賽等票券，另外還有手機、電腦等證物，訊後將依照《文化創意產業發展法》、刑法偽造文書等罪嫌移送法辦，邱姓男子涉及文創法部分，將交由文化局進行相關裁處，另外偽造文書部分，士林地檢署則裁定10萬元交保。

邱姓男子表示，當黃牛利潤相當可觀，1個月好的時候可以淨賺20萬以上，收入可以突破上百萬，所以才會找來工程師配合，利用「搶票機器人」進行搶票後在加價轉售。

北市政府警察局宣示，將持續全面清查網路平臺，針對利用各演唱會票劵加價哄抬販售、詐騙，或以不正方式、虛偽資料大量掃票等情形嚴正執法，統計至26日12時止，已查獲加價販售票券計60件62人。另提醒民眾本次演唱會目前尚無法實際取得實體票券，民眾以私下管道匯款購買，極易遭受詐騙。