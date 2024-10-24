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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3年內增5座焚化廠解垃圾堆置問題　彭啟明喊話台北市支援垃圾處理

▲▼環境部長彭啓明出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲環境部長彭啓明出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

環境部今（24日）在院會報告「解決全台垃圾堆置問題精進策略」，承諾將與地方緊密合作，於三年內達成裸露垃圾妥善處理目標；此外，現行國內焚化廠24座，預計至116年達到29座，新設的縣市包括台東縣、花蓮縣、桃園市、雲林縣、新竹縣等。部長彭啟明會後記者會也喊話焚化爐尚有餘裕的台北市，能支援其他縣市，以全島的角度共同解決垃圾堆置問題。

行政院長卓榮泰在聽取完報告後表示，全國各縣市24座焚化爐自106年起陸續進行整改，過渡期間有部分垃圾需進入掩埋場處理，截至113年9月底裸露堆置垃圾量高達73萬噸，對環境衛生與國土永續造成影響。

卓榮泰指出，垃圾處理雖屬地方事務，但為維護環境及國人的健康，環境部將分3年投入12億元經費，全力協助地方政府，加強掩埋覆土、篩分打包、防災及智慧監控、AI數據化治理等各項措施，務期於115年底達成妥善處置裸露垃圾之目標，並持續推動源頭減量、落實回收等策略，從根本來解決問題。

環境部長彭啟明說，目前露天垃圾裸露量最大的是在新竹縣，但新竹縣政府很有勇氣再蓋了一個新的焚化爐，預期明年可以開始運轉，環境部也會全力支援新竹縣。

至於其他部分，依序是是屏東、南投、桃園等，但彭啟明特別提到南投縣長許淑華縣長，很努力，承諾會設置焚化廠解決問題，但還要一點時間，環境部會協助調度。彭說，目前先把露天裸露的問題解決，預計115年可以全部完成。

針對新設焚化廠部分，環境管理署長顏旭明說，原來公有的焚化廠有24座，後來陸續增加了台東廠、花蓮（與台泥合作）、桃園第二廠、麥寮，所以有28個廠，第29個廠是新竹現場的廠在今年會完成。

另外，彭啟明也點名焚化爐有餘裕的台北市，喊話能支援其他縣市，「希望台北市能多幫忙一下，因為這是上一屆議會通過的決定，希望議會同仁能用全島的概念看這問題，台北市有一定的餘裕」，希望大家能發揮調度的精神，環境部很樂意幫做媒合工作，希望大家一起配合。

彭啟明強調，基本上還是要源頭減量，有些縣市長很有擔當，像是彰化縣長王美惠，其實就很有擔當，花了1個月時間讓整個彰化縣的垃圾量少了30%，未來對於這種主動做垃圾減量、垃圾分類的，環境部會增強補助跟鼓勵。

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