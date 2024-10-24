總預算案朝野今三度協商！行政院樂觀看待　目前未討論釋憲救濟

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算持續卡關，立法院長韓國瑜今（24日）將第三度召集朝野協商。行政院發言人李慧芝說，朝野和諧一直是卓榮泰院長最殷切的期盼，對今天下午的協商持續保持樂觀態度，「行政院一定會尊重立法院的預算審查權，也希望立法院可以尊重行政院的憲法權限」。至於院長日前拋出釋憲救濟一事，李強調，「若不得已」才會用到最後救濟，「現在還沒到這地方，所以這部分其實都一直沒有討論」。

針對總預算今下午將再度進行朝野協商一事，行政院發言人李慧芝說，朝野和諧一直是卓院長最殷切的期盼，「卓院長認為團結的台灣才是最好的台灣，所以對總預算的協商其實政院一直抱持最大誠意溝通」。

李慧芝說，行政院做為憲政機關，其實立場非常清楚，「行政院一定會尊重立法院的預算審查權，也希望立法院可以尊重行政院的憲法權限」，所以在《憲法》第70條的精神還有大法官釋字第391號的部分，以及《預算法》第91條的規定前提下，立委對於大幅增加預算的法律提案應該要先徵詢行政院，並且確定資金來源。

李慧芝指出，在這前提下，主計總處也提出相關的方案，這是開啟意見交流很重要的一部分，主計總處持續跟各黨團溝通說明，對今天下午的協商持續保持樂觀態度。

針對院長卓榮泰日前引發熱議的「點菜說」，李慧芝表示，行政院從來沒有做出侵擾其他憲政機關憲法權利的法案，也沒有做出逾越憲政機關權限分際的相關行為，「行政院在憲法權利分治以及制衡的架構下，卓院長一直都堅守法治精神」，行政院一定會尊重立法院的審查權，希望立法院可以尊重行政院的憲法權限。

另外，在野黨堅持不能用基金支應，政院有其他方案？李慧芝說，對於禁伐補償的部分，主計總處已經說明了可以提供的解決方案，也希望今天下午的協商能達到共識，我們持續保持樂觀態度。

而卓榮泰拋出釋憲救濟的想法，李慧芝重申，行政院對下午協商持續樂觀，在遵守憲法還有預算法情形下，行政院會持續用最大誠意跟各黨團溝通。她說，「若不得已」才會用到最後救濟的問題，因為現在還沒到這地方，所以這部分其實都一直沒有討論。