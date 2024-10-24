下令嚴查周杰倫黃牛票　蔣萬安籲「別買來路不明票券」：恐財務損失

記者袁茵／台北報導

天王周杰倫將在12月初於台北大巨蛋連唱4場演唱會，近15萬張門票吸引超過89萬人搶買，票券於5分鐘秒殺完畢後，黃牛票也在網路上四處流竄，最高一張票喊到30萬元。台北市長蔣萬安表示，自己已要求警察局、文化局嚴加查辦黃牛票販售，任何加價轉售行為，不論有無完成，都已違法，呼籲民眾別購買來路不明票券，免得造成財務損失。

▲蔣萬安視導台北捷運環狀線南環段工程。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安24日上午視導台北捷運環狀線南環段工程，會前接受媒體訪問。針對周杰倫演唱會秒殺釀「黃牛之亂」，一張票開到30萬元，會不會跟文化部長李遠一樣越來越討厭周杰倫？蔣萬安直言「不會，我是非常愛周杰倫。」但昨天售票過程當中，自己都在開會，所以沒辦法跟大家一樣上網搶票，但會後周遭朋友與同仁都說陷入「轉圈圈」哀嚎。

蔣萬安提及，此次高達89萬人同時搶票，主要是因為大巨蛋第一次舉辦演唱會，加上是周杰倫開唱，完成所有市民可以在大巨蛋看演唱會的心願，相信接下來台北市演唱會經濟也會有飛躍式發展，這些都非常期待。

話鋒一轉，蔣萬安強調，自己已要求警察局、文化局相關單位，接下來嚴加查辦黃牛票販售，藉此機會再度提醒，「任何加價轉售的行為，不管有無（交易）完成，都已觸法、違法，切勿以身試法，而警察局會加強嚴辦。呼籲民眾不要購買來路不明票券，這些都有可能造成你們財務上損失！」

媒體追問，沒搶到票的話，會不會學網友一樣開玩笑爬地下水管、通風管聽演唱會？蔣萬安笑說，「我說過大家都要以正當管道來取到票券。」至於有沒有機會成為周杰倫演唱會嘉賓，或現身演唱會？蔣萬安回應，自己沒搶到票，應該是沒機會。