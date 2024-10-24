綠排班守議場拚總預算付委　藍掀吳思瑤、陳瑩、伍麗華變臉真相

▲國民黨整理民進黨總預算站不住腳理由。（圖／國民黨臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院22日程序委員會未有明定週五院會議程，使得明日立法院會議事攻防尤其重要，民進黨團為確保中央政府總預算案能順利於明天付委審查，今（24日）開始祭出持久戰，由黨團成員輪值排班在議場排隊。國民黨則酸，民進黨無賴手法，情理法都站不住腳，為何民進黨提4萬就是「釋出善意」？在野黨提出6萬就是「毀憲亂政」？雙標抹黑無下限，簡直太扯！

國民黨透過臉書指出，原住民禁伐補償不用民進黨施捨，根據行政院長卓榮泰的說法，行政院早在6月時就跟民進黨團溝通過原住民禁伐補償條例提高至6萬元的版本，且由民進黨委員提案，國民黨黨團投票支持，最後通過；而如今民進黨竟威脅、抹黑樣樣來，堅持將禁伐補助限制在4萬內，翻臉不認人的樣態還以為是川劇變臉。

民進黨為何無情？國民黨表示，禁伐補償整整9年未調整，國民黨要求提高補償且每兩年依CPI調整，合情合理；另一方面，民進黨立法委員吳思瑤、陳瑩、伍麗華當時紛紛為6萬元版本連署、舉牌聲援，法案通過後，竟翻臉不認人，無視原住民朋友的需求，還威脅在野黨要將補償調降到4萬，簡直毀憲亂政。

國民黨續批民進黨無理，綠委陳瑩、伍麗華6月三讀時還大張旗鼓炫耀自己將禁伐補償提高至6萬的戰績，法案通過後如今翻臉不認人，堅持無視原住民朋友的需求，甚至高姿態「施捨善意」，威脅在野黨後年修法將補償調降到4萬；污辱選民的智商，也踐踏憲法法治與民主社會！

國民黨再轟民進黨無賴，法案已由總統公佈，行政院竟還賴皮違法不編列預算，行政院違法編列預算後，陳瑩、伍麗華竟還雙雙反對原住民發展基金不得低於100億的提案，難道說「一手要預算，一手擋預算」所指就是這兩位民進黨立委？

國民黨直言，態度千變萬化之外，民進黨黨團竟然還提案，說明年可以發放6萬元，但附帶條件是後年就要降到4萬！簡直就是威脅立法院照著民進黨的黨意走，無視原住民的權益，為何民進黨提4萬就是「釋出善意」，在野黨提出6萬就是「毀憲亂政」？雙標抹黑無下限，簡直太扯。