　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

買復康巴士「免徵貨物稅」延長至118年　行政院今拍板

記者陳家祥／台北報導

行政院今（24日）院會討論通過《貨物稅條例》第12條修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年，延長至118年12月31日。另外，考量交通部刻正推動2030年客運車輛電動化計畫，因此非電動公共汽車免徵貨物稅措施已達階段性目標，將落日退場。

卓榮泰說，台灣即將進入超高齡社會，為照顧身心障礙者及行動不便者的需求，建構無障礙友善乘車環境，本次修正將延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅的措施5年，截止日延長到118年12月31日止。 

▲台南市政府舉辦兩場復康巴士捐贈儀式，分別為永康婦友愛心會、宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華先生各捐贈一部復康巴士予台南市，為台南身障交通服務增添利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲行政院會今通過財政部擬具的貨物稅條例修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅措施。（示意圖／記者林東良翻攝）

另外，為配合2050淨零排放路徑及策略，推動2030年客運車輛全面電動化政策，非電動公共汽車免徵貨物稅措施已達階段性目標，因此將落日退場。本案送請立法院審議後，請財政部及相關部會朝野各黨團積極協商溝通，於今年底前完成修法。

財政部說明，我國將邁向超高齡社會，為鼓勵民間單位捐贈及營運單位購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛，照顧身心障礙者、行動不便人士行的需求，參據衛生福利部及交通部意見，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年。

至於購買低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車等非電動公共汽車免徵貨物稅措施，考量交通部刻正推動2030年客運車輛電動化計畫，基於政策目標之一致性，不再延長實施期間；另電動公共汽車則依現行「貨物稅條例」第12條之3規定免徵貨物稅，無須特別規定。財政部表示，將會同衛生福利部及交通部積極與立法院朝野各黨團溝通上開修正法案，期於本年底前完成修法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！　網炸鍋
雙颱「藤原效應」潭美折返跑！　粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣
LIVE／暴雨將至！4縣市明午前達停課標準　潭美可能大迴轉成
快訊／北市教育局：學校可自行決定是否停班課
恐怖片！高中跑道遭強風撕裂　緊急封閉操場
快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄
11人肉體運毒遭團滅！　法國妹私處猛塞全慘了
快訊／綠島中午12點起停班課
快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課
颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

發文預警「國民黨恐在週五沒收罷免權」　吳崢分析：協商只是過水

買復康巴士「免徵貨物稅」延長至118年　行政院今拍板

綠委排班議場門口卡位遞案　拚週五總預算案付委、擋藍修高罷免門檻

綠排班守議場拚總預算付委　藍掀吳思瑤、陳瑩、伍麗華變臉真相

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

綠委排班守議場　民眾黨團酸「擺拍」：怎沒看到伍麗華、陳瑩？

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

原住民致電抱怨「禁伐補償」　伍麗華1段話讓他直言「沒讓我失望」

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

發文預警「國民黨恐在週五沒收罷免權」　吳崢分析：協商只是過水

買復康巴士「免徵貨物稅」延長至118年　行政院今拍板

綠委排班議場門口卡位遞案　拚週五總預算案付委、擋藍修高罷免門檻

綠排班守議場拚總預算付委　藍掀吳思瑤、陳瑩、伍麗華變臉真相

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

綠委排班守議場　民眾黨團酸「擺拍」：怎沒看到伍麗華、陳瑩？

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

原住民致電抱怨「禁伐補償」　伍麗華1段話讓他直言「沒讓我失望」

台東「記憶中那一味」　米國學校大碗公飯入選全國12味

動物園驚見「少女時袋」！ 氣勢如「偶像天團」　網笑：可出道了

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

全球第一！　清華大學建立高熵合金奈米晶體資料庫

強化宣導反毒打詐　嘉義地檢懸掛巨幅帆布...反詐專車進山區

麥當勞送「《獵人》BOOK牌」突改遊戲規則！網怒：乾脆別送啦

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

黑豹旗／黎明全校第一課餘苦練　拚台大電機延續棒球夢

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

政治熱門新聞

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

賴清德第二場氣候變遷委員會　環境部、經濟部報告！聚焦節能永續

周杰倫黃牛票喊到6萬！蔣萬安令加強查緝

南非逼我遷代表處　當地民眾憂未來：產業仰賴台灣晶片

京華城是否停工？　北市議會朝野一致建議：若無公安疑慮應立即停工

柯文哲貼身帳房「橘子」滯日將通緝？　鄭銘謙：按照偵查步驟處理

TPOC公布最新「立委10大聲量王」　黃國昌奪冠、韓國瑜排行第二

原住民致電抱怨「禁伐補償」　伍麗華1段話讓他直言「沒讓我失望」

快訊／基隆議員張顥瀚涉詐領助理費遭羈押　民進黨回應了

士官酒後鬧事「單位連坐」砍一個月榮譽假　國軍指非處分：是收回獎勵

更多熱門

相關新聞

百貨周年慶禮券全出籠！　財政部：2交易情境拿得到發票

百貨周年慶禮券全出籠！　財政部：2交易情境拿得到發票

百貨公司周年慶陸續開跑，不少民眾打算使用「禮券」購物，財政部提醒，持禮券交易有2種不同情形，拿得到發票。

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

9萬人注意！綜所稅第2批退稅逾16億　10／31入帳

9萬人注意！綜所稅第2批退稅逾16億　10／31入帳

施政報告結束總預算仍卡關　卓榮泰再籲：遵循憲法、預算法原則

施政報告結束總預算仍卡關　卓榮泰再籲：遵循憲法、預算法原則

總預算僵局　卓榮泰：政院已提折衷方式

總預算僵局　卓榮泰：政院已提折衷方式

關鍵字：

行政院財政部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面