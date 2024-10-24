台積電客戶晶片供貨華為　行政院：台灣會確保國際供應鏈的安全韌性

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《彭博社》今（24）日報導，台積電本月發現有客戶生產的晶片落入華為手中，恐違反美國切斷晶片技術流向中國的制裁措施，目前已切斷對該公司的服務。針對此突發狀況是否影響台灣在民主供應鏈的角色？行政院發言人李慧芝說，經濟部跟相關產業在國際出口管制上是有密切的訊息分享與合作機制。

由於美中貿易戰持續僵持，晶片出口管制禁令仍續存，但研究公司TechInsights最近發現，華為最新的AI伺服器有台積電所生產的處理器。華為自2020年以來一直被列入制裁名單，未經美國政府許可，不得與台積電及其晶片製造同行開展業務。

台積電調查後發現，是特定客戶生產的晶片落入華為手中，目前除了已切斷對該家公司的服務，也同時向台灣、美國兩地政府發出通報。

行政院發言人李慧芝說，經濟部跟相關產業在國際出口管制上是有密切的訊息分享與合作機制，對於媒體報導的特定個案，台積電有公開說明該公司的法遵作為，「台灣會持續跟國際合作，確保國際供應鏈的安全與韌性」。

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