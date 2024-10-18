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慈濟大愛保護管束人　屏檢頒獎感謝協助推動生命教育

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦頒獎感謝慈濟屏東分會等人員 。（圖／屏東地檢署提供)

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦(右二)頒獎感謝慈濟屏東分會等人員 。（圖／屏東地檢署提供)

記者陳崑福／屏東報導

為感謝慈濟高雄愛灑團及慈濟屏東分會長期協助本署推動生命教育，提供無私的關懷與滿滿的祝福，屏東地檢署陳盈錦檢察長於 17 日在該署 4 樓會議室頒發感謝獎座，由高雄與屏東慈濟代表王秋月及王來香師姊上台接受檢察長最高的謝意及敬意。

陳檢察長致詞表示，某些受保護管束人或許現在正處在人生黑暗低潮期，但只要大家心存善念，往正及善的方向前進，相信總有一天大家的人生，會像今天燦爛的陽光一樣，重新展現光明，進而照亮整個家庭，也不枉家人及親朋好友對其殷切的期盼。

隨後由鄭博介觀護人兼組長進行反詐騙宣導，除期許曾犯詐欺及洗錢防制條例個案能洗心革面外，亦叮囑大家能多向親朋好友宣導，小心防詐，遇有疑慮可撥打反詐騙專線165或110，不要成為下一個被詐騙之受害者。

慈濟高雄愛灑團及慈濟屏東分會自 110 年起開始與屏東地檢署合作，每二個月舉辦一次生命教育，激勵受保護管束人珍惜所有，三年多來不間斷地無私奉獻，服務過上千人次的受保護管束人，所有參加過活動的受保護管束人咸感獲益良多，也說出對慈濟團隊滿滿的感謝。

這次活動後由慈濟黃明朝師兄分享生命奮鬥故事及鼓勵大家多從事志工幫助其他人，人生會因為幫助其他人而更加的圓滿，最後在慈濟師兄姊帶領大家帶動唱下圓滿結束。

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屏東地檢署慈濟屏東分會陳盈錦獎座

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