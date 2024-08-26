向日葵爸爸的愛與鼓勵 ！更生人「跪洗父腳」　改變黑仔的人生

▲「黑仔」跪著洗爸爸的腳 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「再不即時跟阿爸洗腳，擔心以後沒機會」，屏東地檢署檢察長陳盈錦、屏東縣榮譽觀護人協進會理事長蔡木財、觀護人兼組長鄭博介等人，前往向日葵獲獎人邱爸爸家中致贈「父子情深」的匾額及禮品時，看到更生人「黑仔」想替爸爸洗腳表達剎那，讓在場人都感受到邱爸爸一直以來，用滿滿的愛與鼓勵，聲聲喚回迷途的「黑仔」，獻上最高的敬意。

「怕再等嘸機會，我這時想要替阿爸洗腳」屏東縣榮譽觀護人協進會理事長蔡木財，看到更生人黑仔（假名）跪著用心替邱爸爸洗腳的這一幕，感動的說道。也拍拍黑仔的肩膀，鼓勵其浪子回頭金不換，就是要把責任扛起來，認真做好自己，黑仔也頻頻點頭回應「會的，會的」。

檢察長陳盈錦說：「做孩子的時候，可以耍賴不想上學就逃學，做爸爸就不同，不論是感冒、疲累再艱苦也得早起外出打拼、做事賺錢，鼓勵黑仔不能再耍賴，現在出來了，順利接手家裡的鐵工廠事業，一定要記得自己好好做，不用做給別人看，只要做給爸爸看，也做給自己看；提醒邱爸爸一定要身體健康，黑仔懂事也有責任心了，要放心。」

黑仔分享說「曾經年少不懂事的我，因為吸毒、改造槍械，到被刑事組衝到，爸爸他擔心、生氣了很久很久，服刑時，他經常來監獄探視、勸誡我，他說：『出獄後若再不改變你自己、做好你自己，爸爸我也無法管你了，做錯就做錯了，受了教訓才會印象深刻，我年紀大做不動了，家裡鐵工廠要交給你繼續傳承下去。』每次會面後，看著滿頭白髮的爸爸，再認真想起爸爸的叮嚀，再再都提醒自己真的不能再亂來了，真的已經浪費許多光陰，絕心不能再做錯事。」

屏東地檢署表示，全天下的爸爸都希望能作孩子永遠的靠山，期盼孩子平安快樂成長，向日葵爸爸因子女的犯錯，必須承受著社會的責難與歧視，期待藉由他們的故事，希望民眾能對他們多點同理、體諒與支持，進而願意接納、尊重更生家庭；也感謝向日葵爸爸長期一路默默的付出與陪伴和不放棄，讓他們的子女從治安的匪類轉為奮發向上、守護家人的有為青年。