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社會 社會焦點 保障人權

角頭「鴨頭」告別式9／4舉行　屏東縣警2百警力3區戒備

▲米塔達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」 。（圖／民眾提供）

▲米塔達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」 。（圖／民眾提供）

地方記者／屏東報導

屏東縣新生代角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄左營一家桌遊店外遭槍擊身亡，9月4日上午8時舉行告別式，近日各界紛紛送上花柱、米塔致意，米塔高度11層，排放在長興路上道路兩側，長達200多公尺，看起來就像日本黑部立山的大雪壁，轄區的東港警分局(31)日表示，當天將出動近200名警力，分3區進行戒備，報請屏東地檢署檢察官指揮，絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序。

▲米塔達200公尺，被形容有如日本「黑部立山」 。（圖／民眾提供）

▲東港警分局偵查隊隊長江啟超。

東港警分局表示，陳昫豪告別式於下月4日舉行，其靈堂外圍設立了11層米塔連綿200米。經查位於崁頂鄉長興路段，該路段業由喪家向該管權責單位申請同意辦理喪事，時間自8月28至9月4日，並於活動結束後回復路面使用。

東港警分局為防制黑道成員藉機造勢或尋仇等不法行為，避免造成社會不良觀感，執行防制幫派組合公開活動，於事前以「不動員、不串聯、不以幫派之名義參加」原則，先行疏導、告誡、約制，告知告別式場勿顯示與幫派組織有關旗幟、圖示及未成年參與，宣示警察嚴正執法立場。

並報請屏東地檢署檢察官指揮，事前規劃了周密的勤務安排，加強防範治安事故的發生。告別式當天將部署足夠的警力，分區執行防範幫派組合公開活動，以應對可能的違法行為，並依據法律嚴格處理。

東港警分局長高志正表示，維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸，警方除維持交通順暢及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子，則依法精準辨識逐一攔檢盤查，展現澈底掃蕩治安毒瘤的決心，絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序。

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