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廉政志工專業訓練兼反詐騙宣導　屏檢檢察長陳盈錦親授妙招

▲屏東地檢署等單位「廉政志工專業訓練及反詐騙宣導」講習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署等單位「廉政志工專業訓練及反詐騙宣導」講習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為積極培訓廉政志工專業知能，增進廉政服務品質，提升整體運用效益，屏東地檢署結合屏東縣政府、屏東地方法院於3日在高樹鄉幸福莊園民宿辦理113年「廉政志工專業訓練及反詐騙宣導」，檢察長陳盈錦親授防誹詐技巧，讓與會人員收穫良多。

陳盈錦檢察長會中除特別感謝廉政志工以體能、勞力、經驗、技術、時間等無私無酬貢獻社會；該署也規劃安排植物葉拓、洗愛玉等體驗課程。

另有鑑於詐騙案件猖獗、詐騙手法不斷推陳出新，陳檢察長也傳授防詐、識詐錦囊，請廉政志工隨時保持警覺性，避免我們辛苦上班的薪水、流汗收成的農作物，被詐騙集團所騙。諸如中大獎要繳稅、網路投資穩賺不賠、謊稱要跟你談個小戀愛、到銀行轉帳、ATM操作領錢等，這些都是詐騙集團詐騙手段，務必隨時啓動可能被詐騙警覺性，讓詐騙集團無法生存，「天下沒有白吃的午餐」，千萬不要輕易上當受騙。

▲屏東地檢署等單位「廉政志工專業訓練及反詐騙宣導」講習 。（圖／記者陳崑福翻攝）

另該署何致晴檢察官教授廉政志工如何辨別ETF投資詐騙、網路購物詐騙手法，對志工耳提面命，切勿點擊不明來歷之訊息、電子郵件、簡訊，或陌生人提供之網址連結等，俾提升志工識詐免疫力。

陳檢察長表示，屏東為農業縣，鄉親的每一分錢都是流汗辛苦賺來，我們要守護好我們的財產，守護好我們的家園，不要讓詐騙集團到屏東詐騙得逞。如有任何詐騙疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線，或親向轄區派出所報案，地檢署、警察局會堅守打擊犯罪及保護鄉親的職責。

廉政志工是屏東縣的種苗，期持續散播反貪、反賄、反詐等知識及觀念，擴散宣導效益，讓犯罪遠離屏東，永保安康。

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