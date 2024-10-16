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響應世界糧食日！新北辦國際論壇　共探有機營養午餐供應

▲新北辦國際論壇 共探有機營養午餐供應。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府農業局舉辦「第二屆學校營養午餐與公共採購國際論壇」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（16日）為世界糧食日，為了喚起世界對發展糧食和農業的重視，新北市政府農業局於16、17日在新北市農會3樓大禮堂舉辦「第二屆學校營養午餐與公共採購國際論壇」，與來自19國的專家、代表及學員共250人共同探討有機營養午餐供應經驗。副市長陳純敬也出席開幕式，並將本市有機茶贈與國際有機農業運動聯盟（IFOAM Organics）亞洲分部副主席Emilia Setyowati，作為國際友好的象徵，同時也期望通過本次論壇讓台灣有機農業更加國際化。

副市長陳純敬表示，新北市注重學童健康，首推有機營養午餐政策，讓學童每周有1天可以吃到有機蔬菜，顧及學童健康並促進有機農業發展，先前因新冠肺炎疫情學校停課，更以「雙菜雙保」維持農產銷售，並且創立「食安智慧監控中心」即時掌握營養午餐供餐環節，保障校園食安，讓有機農業成為城市永續發展的要角。16日是聯合國「世界糧食日」，有機食材不僅提升本國民眾的生活福祉、增進糧食安全，更是與國際攜手促進有機農業發展的機會，新北市將共同打造永續健康的環境，不讓任何人掉隊。

▲新北辦國際論壇 共探有機營養午餐供應。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長陳純敬（左）表示，新北市注重學童健康，讓學童每周有1天可以吃到有機蔬菜。

農業局表示，論壇邀請19國分享有機營養午餐供應經驗，其中國際有機農業運動聯盟（IFOAM Organics）亞洲分部副主席Emilia Setyowati展示印尼推行營養午餐的社會運動，加強家長和學生對食物多樣性、均衡營養以及食品安全的認識、提升幼兒家庭對健康生活方式意識，透過為期60天營養補充計畫，免費提供有機食物予發展遲緩幼兒，改善兒童營養失衡，並透過教材、故事、遊戲進行針對青少年的培訓，推廣 B2SA（多元、營養、均衡、安全）理念，提高青少年對多元營養、均衡且安全飲食的認識，以打破發育遲緩的惡性循環。

農業局說，本次論壇眾星雲集、匯集全球多國經驗，使民眾了解全球的有機農業公共政策目標， 17日還有來自日本、南韓、紐西蘭、義大利和葡萄牙的有機營養午餐採購實例，加深國際合作交流。民眾想獲得更多論壇資訊，歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」FB粉絲專頁，或瀏覽「CEIOMA 智慧農業」網站，一起從各國有機營養午餐推動經驗，看見全球永續發展。

▲新北辦國際論壇 共探有機營養午餐供應。（圖／新北市農業局提供）

▲新北辦國際論壇 共探有機營養午餐供應。（圖／新北市農業局提供）

▲新北辦國際論壇 共探有機營養午餐供應。（圖／新北市農業局提供）

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