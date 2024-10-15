2025萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

▲啦啦隊人氣女神李多慧及跑者展示紀念跑衣、完賽獎牌及火炬流線形獎盃。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025新北市萬金石馬拉松將於明（2025年）3月16日開跑，新北市長侯友宜今（15日）出席報名記者會，宣布即日起至10月30日中午12時開放報名登記，更加碼同時完成2025雙北世壯運田徑公路賽報名繳費，可限額免抽2025萬金石馬拉松任一個組別，歡迎大家共襄盛舉明年最重要的兩大體育賽事。

侯友宜表示，明年新北有兩項重要的國際體育盛事，有亞洲首場「2025雙北世壯運」及榮獲世界田徑總會認證25場金標籤賽事之一的「萬金石馬拉松」，萬金石於3月16日起跑，雙北世壯運則於5月17日至30日舉行。為鼓勵跑者參與，新北市提供萬金石馬拉松組及挑戰馬組各1,000個名額，只要在10月30日中午12時前完成萬金石報名登記與2025雙北世壯運田徑公路賽報名繳費，即可限額免抽籤參加2025萬金石任一組別，期待大家一同分享臺灣在國際田徑上的榮耀。

▲啦啦隊人氣女神李多慧展示火炬流線形獎盃。

今日賽事報名記者會上，特別邀請啦啦隊人氣女神李多慧及跑者一同展示紀念跑衣、完賽獎牌及火炬流線形獎盃。侯友宜說，萬金石馬拉松善盡國際社會責任，不斷推動環境永續，包含利用咖啡渣及寶特瓶製作跑衣、回收布料製作工作外套、回收材料製作獎盃、食材在地化、賽事用車電動化、大會運具低碳化等，讓參與者的每一步都在推動環境永續，期許明年以降低10%碳排為目標，盼萬金石成為臺灣最永續賽事。

侯友宜也分享自己從2007年開始參加萬金石馬拉松賽事，幾乎年年參加，這次不僅報名2025雙北世壯運，也會報名萬金石，希望在推動永續環境過程中盡一己之力，也讓身體更健康。

▲侯友宜表示，新北2025年將有萬金石及雙北世壯運兩大國際體育盛事，歡迎大家共襄盛舉。

體育局指出，萬金石在視覺美學上不斷探索與突破，這次主視覺及跑衣設計採用跑者第一視角，將賽事中的加油聲、跑步聲、海浪聲等聽覺感受轉化為視覺元素，讓民眾感受「最美賽道」的魅力。獎牌設計融合獨特的山海景色，獎盃則以火炬流線形體象徵運動速度感，底部加入榮耀印記，傳達跑者自我突破精神，象徵如同獲得奧斯卡獎的至高榮耀。

體育局表示，「2025新北市萬金石馬拉松」報名登記時間為10月15日中午12時起至10月30日中午12時止，11月1日上午10時於官網公布抽籤結果，邀請大家完賽萬金石馬拉松，備戰2025雙北世壯運。更多相關訊息請上【2025年新北市萬金石馬拉松】官方網站及【新北市萬金石馬拉松】臉書粉專查詢。

▲侯友宜15日出席2025萬金石馬拉松報名記者會，宣布即日起至10月30日中午12時開放報名登記。