新北環狀線拚年底全線復駛！中工遭疑卸責　捷運局：已請第三方調查

▲北環狀線復原工程搶修中 。（圖／新北捷運局提供）



記者崔至雲／新北報導

台北市議員林延鳳質疑捷運環狀線修復進度緩慢、施工廠商中華工程不必依約履行保固修繕之責。新北市政府捷運局澄清並非事實，目前環狀線修復正持續進行中，等待第三方公正單位的鑑定結果出爐，倘若後續經第三方公正單位認定本次震損屬原工程契約應改善或保固範圍，必定請台北捷運局依原契約向廠商求償。



新北捷運局長李政安說明，環狀線通車前依據交通部「大眾捷運系統履勘作業要點」辦理初、履勘，由台北市辦理初勘通過後提報交通部辦理履勘，依履勘要點就履勘中所發現缺失改正後，經主管機關交通部同意發營運許可後通車，與所有大眾捷運通車皆一致，並沒有所謂搶先通車的問題。





針對耐震檢測，捷運局表示，交通部訂有「鐵路橋梁耐震設計規範」、「鐵路橋梁設計規範」做為捷運工程橋梁設計依循，環狀線簽訂行政契約委託台北市政府進行設計，並由台北市政府委託台灣世曦工程顧問有限公司進行。

新北捷運局強調，為有效釐清此次環狀線受地震衝擊造成鋼箱梁位移的實際原因，新北市、台北市政府早已共同委託第三方公正單位「中華民國結構工程學會」進行災害調查及原因探討，以公正客觀的立場提出環狀線位移的原因，報告提出後，新北市會依報告內容，要求台北市政府釐清與工程廠商間契約規定責任義務。



捷運局強調，為求最快速度讓環狀線盡速復駛、以減輕市民通勤不便，位移的9跨鋼箱梁（6跨簡支梁、3跨連續梁）須優先修繕、復位，新北捷運局與工程團隊至今已完成4跨簡支梁復位並更換為優化後的盤式支承設施、增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線，避免再次發生，並同步進行軌道、伸縮縫、隔音牆與電力通訊線路恢復工作。

捷運局表示，至於連續梁重型支撐架已完成安裝，目前正焊接補強及架設頂昇設備，接續要讓3跨連續梁復位，原先預估明年中修復完成，已有效縮短至今年底前全線復駛。