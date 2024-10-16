　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碩士男送泥醉女回家…趁機性侵2次！厚臉皮問：要不要加好友

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲北部一名公司老闆在酒吧撿屍，被法官判處3年6月徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北女子小佳(化名)和女室友上酒吧喝酒，遇洪姓男子搭訕，離開酒吧時小佳和室友都已酒醉，和洪男一同叫Uber離開，半途女室友就被丟包在路口，洪男將小佳帶回小佳的住處，對她性侵2次得逞，小佳清醒發現自己和洪男只穿內褲躺在一起，察覺不對勁並報警處理。全案經新北地院審理，法官判定洪男趁小佳泥醉性侵，依他犯乘機性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

判決指出，女子小佳因心情不好，和蔡姓女室友在2022年10月18日晚間10時許，一同到大安區某酒吧喝酒，遇洪姓男子和洪男友人搭訕，4人同桌喝酒後，在凌晨快1時46分離開酒吧，洪男帶喝醉的小佳坐Uber回他住處，又立即叫Uber轉往小佳和蔡女的租屋處，見小佳已酒醉意識不清，趁機性侵她2次。

隔日早上小佳清醒，發現自己和洪男一同躺在床上，兩人都只穿內褲，洪男還拿出手機問她要不要加好友，小佳察覺不對勁，送走洪男後，又發現蔡女傳了一大篇抱怨的訊息給她，但小佳只記得昨晚她走出酒吧，之後對一切都無記憶，經和蔡女討論後，才驚覺自己遭受性侵。

蔡女表示，她和小佳僅同住2個月，不太理解小佳的交友狀況。昨天出酒吧到了某個路口，她突然被丟包在某個不熟悉的地方，才意識到自己也喝得很醉，後來回家她睡到一半，約凌晨3點時被洪男送小佳回家的聲音吵醒，隨後聽到男女性交的聲音，她敲門跟洪男說「不應該在這個時候做這件事」，並請洪男離開，但洪男表示小佳不讓他離開，她誤以為自己打擾到兩人，覺得小佳帶陌生男人回家做愛，很不尊重她，氣憤離開家門。

洪男則在審理時辯稱，小佳因喝酒，事後記憶喪失，與她在性行為時有沒有意識是兩回事，當天小佳在離開酒吧時，還能跟服務生對談，且能帶他一同返回住處，性行為過程中還有女上位的姿勢，都能證明當下小佳並非意識不清。

不過法官檢視酒吧、小佳住處等監視器畫面，認為小佳在酒吧時就已步履不穩、起身時一度癱軟跌坐在地，離開酒吧後更慢慢受到酒精影響，直到回她租屋處時，已因酒醉意識不清，判定洪男趁她不能抗拒之際性侵，審酌洪男犯後未和小佳道歉，本身為碩士畢業、經營公司、家境小康等情，依犯乘機性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

ET快訊
《不熙娣》班底遭封殺　小S撂重話：讓她走！
台北「無名死巷」每天一堆外國客！　在地人不解：從早排到晚
女兒遭下藥迷姦！　母護情郎：他軟軟的不可能性侵
快訊／朱學恒突認錯道歉！　鍾沛君回應了
快訊／金鐘前出意外！　方志友樓梯間重摔送醫
快訊／吳慷仁不來金鐘了！　主辦回應
快訊／朱學恒認了強吻鍾沛君！　公開道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無照開車撞死人！新竹男緩刑期間「賣1g安非他命」被抓　下場慘了

長腿妹一中商圈「人肉佔車位」不肯讓　跳針頻喊：我等人

獨／刑事局警官A贓款手法曝　抓準圈存空窗期爽領詐團人頭戶

誆5萬性交易！淫男扮警察硬上17歲少女2次還拍片　重判9年

開贓車誤闖小路陷農田　警察來了...電腦一查活逮偷車賊

台電大潭電廠工人「摔落10米鷹架慘死」　工地負責人、包商起訴

碩士男送泥醉女回家…趁機性侵2次！厚臉皮問：要不要加好友

驚悚瞬間曝！台東男駕駛「猛撞違停砂石車」　卡車斗送醫不治

萬華越南妹按摩加「手拉坏」價格曝　3男還沒上陣就被警察嚇到

快訊／柯文哲應訊2.5hrs還押！北檢再提訊彭振聲　雙手上銬畫面曝

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

無照開車撞死人！新竹男緩刑期間「賣1g安非他命」被抓　下場慘了

長腿妹一中商圈「人肉佔車位」不肯讓　跳針頻喊：我等人

獨／刑事局警官A贓款手法曝　抓準圈存空窗期爽領詐團人頭戶

誆5萬性交易！淫男扮警察硬上17歲少女2次還拍片　重判9年

開贓車誤闖小路陷農田　警察來了...電腦一查活逮偷車賊

台電大潭電廠工人「摔落10米鷹架慘死」　工地負責人、包商起訴

碩士男送泥醉女回家…趁機性侵2次！厚臉皮問：要不要加好友

驚悚瞬間曝！台東男駕駛「猛撞違停砂石車」　卡車斗送醫不治

萬華越南妹按摩加「手拉坏」價格曝　3男還沒上陣就被警察嚇到

快訊／柯文哲應訊2.5hrs還押！北檢再提訊彭振聲　雙手上銬畫面曝

打掉重練！北韓拆邊境鐵路、埋地雷「需花費1.9兆」

社畜男休假日到公司加班　辦公室刮開「剛買的彩券」中3千萬元

無照開車撞死人！新竹男緩刑期間「賣1g安非他命」被抓　下場慘了

3年3次列管！NCC積極堵詐　修法限制「高風險號碼申辦數量」

台電別想拿2000億撥補　朱立倫：絕不讓它過！民進黨自己吞苦果

大阪環球影城X《柯南》回歸！真人密室逃脫、主題餐廳展開推理劇

不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」

諾貝爾文學獎光環　韓江著作6天內在韓賣破百萬本

《不熙娣》班底幫網紅出櫃　小S撂重話：讓她走

他拿「1款平價包」　同事酸：上班別背名牌！千人傻：無敵耐用

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

社會熱門新聞

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

即／台11丙線嚴重車禍！東華男大生騎車雙載「1死1傷」

即／柯文哲現身　拒提訊16天後今沒戴眼鏡出庭

快訊／快改道！　國1追撞塞爆

2警遭毒駕撞死　警政署認定因公殉職

快訊／上班快改道！　國3「緊急搶修」塞爆

生醫系新生騎車「1死1傷」！東華大學回應了

知名按摩店師傅「撫摸女客私處」：想把妳吃掉

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

趁小女友熟睡侵犯！他賠2百萬+結婚換輕判

力行產業道路車墜60米深谷　男拋飛慘死

更多熱門

相關新聞

「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

新北某高職女教師一席「被8+9精煉高中生迷倒」的驚世言論，引發議論，還有不少民眾寫信到學校抗議。該校校長今受訪表示，該名女老師是第一年任教，才到校任教不到2個月，教學經驗不足，對引起紛擾感到抱歉，已要求該師請假3天反省並暫停課務，同步召開性平會和考績會討論懲處。

德連環性侵專挑華裔女下手　警發布中文警告

德連環性侵專挑華裔女下手　警發布中文警告

女懷疑男友外遇　手機發現媽被性侵片

女懷疑男友外遇　手機發現媽被性侵片

女兒遭下藥性侵　惡母護情郎：他不舉

女兒遭下藥性侵　惡母護情郎：他不舉

囚少女27天毆打性侵！變態情侶下場曝

囚少女27天毆打性侵！變態情侶下場曝

關鍵字：

性侵判刑酒吧新北洪男

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

Lisa火辣助陣維密大秀

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面