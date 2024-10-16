碩士男送泥醉女回家…趁機性侵2次！厚臉皮問：要不要加好友

▲北部一名公司老闆在酒吧撿屍，被法官判處3年6月徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北女子小佳(化名)和女室友上酒吧喝酒，遇洪姓男子搭訕，離開酒吧時小佳和室友都已酒醉，和洪男一同叫Uber離開，半途女室友就被丟包在路口，洪男將小佳帶回小佳的住處，對她性侵2次得逞，小佳清醒發現自己和洪男只穿內褲躺在一起，察覺不對勁並報警處理。全案經新北地院審理，法官判定洪男趁小佳泥醉性侵，依他犯乘機性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

判決指出，女子小佳因心情不好，和蔡姓女室友在2022年10月18日晚間10時許，一同到大安區某酒吧喝酒，遇洪姓男子和洪男友人搭訕，4人同桌喝酒後，在凌晨快1時46分離開酒吧，洪男帶喝醉的小佳坐Uber回他住處，又立即叫Uber轉往小佳和蔡女的租屋處，見小佳已酒醉意識不清，趁機性侵她2次。

隔日早上小佳清醒，發現自己和洪男一同躺在床上，兩人都只穿內褲，洪男還拿出手機問她要不要加好友，小佳察覺不對勁，送走洪男後，又發現蔡女傳了一大篇抱怨的訊息給她，但小佳只記得昨晚她走出酒吧，之後對一切都無記憶，經和蔡女討論後，才驚覺自己遭受性侵。

蔡女表示，她和小佳僅同住2個月，不太理解小佳的交友狀況。昨天出酒吧到了某個路口，她突然被丟包在某個不熟悉的地方，才意識到自己也喝得很醉，後來回家她睡到一半，約凌晨3點時被洪男送小佳回家的聲音吵醒，隨後聽到男女性交的聲音，她敲門跟洪男說「不應該在這個時候做這件事」，並請洪男離開，但洪男表示小佳不讓他離開，她誤以為自己打擾到兩人，覺得小佳帶陌生男人回家做愛，很不尊重她，氣憤離開家門。

洪男則在審理時辯稱，小佳因喝酒，事後記憶喪失，與她在性行為時有沒有意識是兩回事，當天小佳在離開酒吧時，還能跟服務生對談，且能帶他一同返回住處，性行為過程中還有女上位的姿勢，都能證明當下小佳並非意識不清。

不過法官檢視酒吧、小佳住處等監視器畫面，認為小佳在酒吧時就已步履不穩、起身時一度癱軟跌坐在地，離開酒吧後更慢慢受到酒精影響，直到回她租屋處時，已因酒醉意識不清，判定洪男趁她不能抗拒之際性侵，審酌洪男犯後未和小佳道歉，本身為碩士畢業、經營公司、家境小康等情，依犯乘機性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

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