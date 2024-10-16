「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

▲教室示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

新北某高職女教師一席「被8+9精煉高中生迷倒」的驚世言論，引發議論，還有不少民眾寫信到學校抗議。該校校長今受訪表示，該名女老師是第一年任教，才到校任教不到2個月，教學經驗不足，對引起紛擾感到抱歉，已要求該師請假3天反省並暫停課務，同步召開性平會和考績會討論懲處。

該名女教師在社群平台Threads上公開PO文，指自己剛到三重新學校任教，意外發現8+9學生的帥氣跟魅力，「這是一個被+9精煉高中生迷到（迷倒）的老師的危險心得」，還說「老師會等你們3年」，引發網友質疑教師身分發文不當，女老師甚至還回嗆「嘿怎樣叫適合，怎樣叫不適合？請定義」。

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該校校長今接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，女老師第一年擔任代理教師，今年8月底才到校任教，學校昨天得知此事，第一時間已進行校安通報，明天將召開性平會正式調查，下周召開考績會，將依照調查結果，決定明年是否續聘。

校長坦言，女老師第一時間以在個人社群平台進行心情抒發，不以為意，才會跟網友互嗆，後來在主任約談後，才知道身為教育人員不宜有這樣的文字，也不該把8+9的字眼套在學生身上，「年輕老師，實在沒有教學經驗」，今天也接到民眾的抗議信，身為校長，願代表學校向各界致歉。

校長指出，因學校已啟動性平調查，目前已要求女老師暫停課務，與學生抽離，今起請假3天在家好好反省，下周也會召開考績會，針對女老師在網路發言不當部分討論懲處，輕則申誡、重則記過處分，至於性平調查報告預計1個月後出爐。