新北兒少社區陪伴扎根計畫　「臺灣夢」萬里北基社區據點揭牌

▲「臺灣夢」萬里北基社區據點揭牌，右起為北基社區理事長俞富、朱惕之副市長、蘇昭如司長、基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世和臺灣夢培力輔導計畫主持人許銘能教授。（圖／新北市社會局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

由財團法人中國信託慈善基金會資助，與衛福部自2015年起合作推動的「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，結合在地社區為兒少打造築夢基地，近10年來在全國偏鄉角落共築夢30個社區，提供弱勢兒少多元陪伴課程以及營養餐食服務。基金會董事長辜仲諒在萬里區北基社區「台灣夢」據點揭牌時表示，台灣夢精神在於喚起社區意識，陪伴兒少對在地文化的認同，鼓勵兒少勇敢逐夢，「社區的孩子就是我們的孩子」。

新北市社會局長李美珍表示，萬里北基社區發展協會自2022年起申請辦理「臺灣夢」，成立社區築夢基地，經過2年來的培訓，於16日正式隆重揭牌，衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如、辜董事長、臺灣夢培力輔導計畫主持人許銘能及萬里區長黃雱勉等人均蒞臨鼓勵，並且欣賞兒少的各項學習成果。

▲基金會董事長辜仲諒說，「台灣夢」精神在於喚起社區意識，陪伴兒少對在地文化的認同。

新北市副市長朱惕之致詞表示，感謝中國信託慈善基金會的全力支持，在全國30個台灣夢基地，新北市就有3個，除萬里北基社區外，還有104年就開始推動的三芝福成社區，以及去年新增的淡水鄧公社區。他說，新北市是台灣的縮影，有城市有偏鄉，台灣夢看見了孩子的需求，也陪伴他們成長茁壯。

臺灣夢培力輔導計畫主持人許銘能教授表示，要帶小孩比帶老人還困難，尤其偏鄉有許多隔代教養的弱勢家庭，需要更多的關心與愛，台灣夢不教學校的功課，而是注重多元學習，以及孩子的營養餐食，都是經由營養師的膳食調配，結合在地志工，一起陪伴孩子成長。

目前就讀萬里國小六年級的盧同學是隔代教養的兒少，他是志工眼中的頭疼人物，因為非常聰明調皮，在北基台灣夢專責人員吳晨瑄的帶領下，2年來改變許多，他說到據點來有體育、跳舞和繪畫等學習，尤其喜歡用紙漿捏塑鯊魚、貓咪等，他並大方地拿著自己的作品給辜仲諒和朱惕之等人欣賞。

▲萬里北基社區台灣夢據點的兒少大方的展現自己的學習作品，左1為帶領的老師吳晨瑄。

▲萬里國小六年級的盧同學（左1）大方地向辜仲諒解說創作的作品。

▲萬里北基社區台灣夢據點兒少以一首「星期五晚上」勁歌熱舞歡迎嘉賓。