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快訊／8.6萬不同意罷免票力挺　謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

▲▼ 謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲基隆市長謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆史上首度市長罷免案已於今（13日）稍早開票完成，基隆市長謝國樑以8萬6,014張不同意罷免票得以繼續執政，中國國民黨基隆市黨部自發性湧入逾百名支持者揮舞國旗迎接開票結果，謝國樑於晚間6時抵達發表談話，他含淚感謝基隆市民的支持，並強調這是全體市民對基隆未來做出的抉擇，自己將用生命繼續守護基隆，更將以謙卑的態度與罷免團體商討市政，不顧一切為基隆市政拚搏。

謝國樑表示，本次罷免投票已經順利結束，感謝基隆市民的支持，而結果並非屬於他自己一個人的，而是全體市民對於基隆未來所做出的選擇。他深深一鞠躬並強調，他將用生命守護基隆。

▲▼ 謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲謝國樑含淚感謝：繼續捍衛基隆。（圖／記者徐文彬攝）

謝國樑強調，他最感謝的無非就是全體基隆市民，此外也要感謝許多同志伸手相助，比如國民黨主席朱立倫攜手中央團隊運籌帷幄、前總統馬英九給予自己的勝利五握、立法院長韓國瑜陪同掃街、台中市長盧秀燕陪伴沿街拜票、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政冒雨助講，所有人的襄助他都感激在心。

謝國樑強調，他也誠摯感謝罷免團體，他認為他們並沒有輸，基隆公民更沒有輸，大家共同完成了基隆民主70幾年來未能完成的罷免投票。他表示，自己將用謙卑的態度與罷免團體密切聯繫，在每年第四季將邀請罷免團體共同商討市政。他進一步指出，他下週將打給罷免領銜人戴璟安，一同研討如何讓基隆市政更趨理想。

▲▼ 謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲謝國樑將用生命繼續守護基隆，不顧一切為基隆市政拚搏。（圖／記者徐文彬攝）

謝國樑指出，掛心已久的罷免案已經落幕，明天開始將持續努力市政，他表示，電纜地下化、打造第八座室內兒童樂園都是市府接下來的目標，他也邀請市民做市府的後盾，繼續鞭策、鼓勵市府團隊。

謝國樑哽咽表示，這場選戰並非那麼容易，他感謝上帝，自己的信仰陪伴他走過這一切，也期盼愛充滿所有城市。

隨後，謝國樑與立委林沛祥等人在支持者熱情簇擁下，隨即登上戰車，沿途向市民謝票，感謝市民的支持與信任。他強調，選戰已經結束，日子將回歸正常，雖市府並沒有因為罷免而拖延任何市政，但明日將會更努力推動市政，絕不讓市民失望。

▲謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼謝國樑與立委林沛祥等人在支持者熱情簇擁下，隨即登上戰車，沿途向市民謝票。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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