范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委范雲15日在立法院質詢行政院長卓榮泰，指出台灣出現教師荒，希望行政院在「可加錢加人」的前提下，給教育部足夠的支持，才能真正規劃出改善教育現場的方案。而卓榮泰則回應將往這個方向努力。

范雲指出，去年9月開學日，各級學校出現代理教師補不滿，遺課由校內教師超鐘點授課分掉的狀況。教育部對此回應是因為正式教師大開缺，原代理老師紛紛考上才造成代理教師荒，只是過渡期。但今年9月開學日，再度出現代理教師荒，以臺北市為例，國小開出的461名正式缺，只聘到278名，竟有高達四成計183名招不到人，戳破教育部去年只是「過渡期」說法。

另外，范雲說明，根據教育部「師資培育統計年報」數年資料發現，106至111年間，師資儲備人數（指有取得教師證，但未考上正式老師、也沒有擔任長期代理教師者）每年大約六、七萬人，近6年來有增多的趨勢，但是儲備師資在「3年內有去報考正式教師甄試」的人數，從106年的2.8萬人一路下降到111年的2.5萬人，比例從106年的42.8%下降到111年的34.25%，也就是說有66%經過師資培育取得資格者，連去應聘當正式老師都不願意。

范雲強調，教育部說的過渡期或是大家以為的代理教師荒，其實背後是更嚴重的「正式教師荒」。經過與一線教師討論，范雲認為造成教師荒有以下幾個因素，包括教育現場對教師要求愈來愈多、備課行政耗費心力，但薪資和鐘點費漲幅低跟不上其他行業等。

范雲指出，台灣正在推動多元均優的教育環境，而好的教育需要教師投入更多心力，但是國家卻沒有給教師相對應的實質支持。政府不能都把壓力壓在教師身上，要求行政院人事行政總處和主計總處能夠看到教師的困境，行政院應該在「可加錢加人」的前提下，給教育部足夠的支持，才能真正規劃出改善教育現場的方案。

對此，行政院長卓榮泰回應，該增加人或福利的部分，誠懇檢討，會請教育部朝這個方向努力。