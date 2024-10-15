互咬！遭秦慧珠爆從中工取得免費看板　徐巧芯曬照片怨：誤會了

▲民進黨台北市議員洪健益在延壽國宅旁工地的看板。（圖／徐巧芯提供）

記者鄭佩玟／台北報導

檢廉偵辦京華城弊案，週刊今（15日）爆，台北市議員秦慧珠2022年曾收威京集團旗下公司中華工程政治獻金30萬，引發外界質疑是否因此擋停工提案，秦慧珠強調自己坦蕩蕩，並提到綠議員洪健益、張文潔、台北市議員戴錫欽、曾任議員的同黨立委王鴻薇、徐巧芯等人，都曾與中工有互動，對方也會提供免費掛看板服務給議員。徐稍早回應，從未曾與威京集團（包含中工）聯繫以得到任何免費看板借用，是秦慧珠誤會。

檢廉持續調查京華城弊案，秦慧珠遭爆料，2022年競選期間，收受威京集團旗下公司30萬元的政治獻金，因此上週才擋下京華城停工一案。秦慧珠駁斥，她是傳達在地里長與市民的反對，不願見其變成爛尾樓，況且她5月就曾提案，若容獎20%違法就應沒收，這樣牽拖完全沒道理，畢竟先前包含曾擔任市議員的王鴻薇、徐巧芯等跨黨派政治人物，也與中華工程（中工）有互動，對方也會提供免費掛看板服務給議員。

不過徐巧芯隨即澄清表示，秦議員誤會了，秦慧珠所指的是延壽國宅「但我沒掛」，然後出示民進黨台北市議員洪健益的看板，表示自己在歷次選舉期間，未曾與威京集團（包含中工）聯繫以得到任何免費看板借用「請外界勿以訛傳訛。」