罷免潮來了？　許智傑列9藍委危險名單：只要罷掉綠營就選得上

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案落幕，但朝野對立氛圍持續加深，外界則認為，明年2月現任立委任職滿一年後，恐將迎來「大罷免潮」。對此，民進黨立委許智傑今（15日）分析「7地區9立委的國民黨危險名單」，包括票數接近的黃建賓（台東）、涂權吉（桃園）、邱若華（桃園）、葉元之（新北）、丁學忠（雲林）、游灝（南投）、廖偉翔（台中），另外，因三腳督勝出及仇恨值較高的包括，李彥秀(台北)、羅廷瑋（台中）。他強調，現在氛圍，既然罷免得掉，民進黨就一定選得上。

許智傑今日接受周玉蔻廣播節目《新聞放鞭炮》專訪，被問到「國民黨提高選罷法連署門檻會過嗎」？他認為，如果真的要投票表決，民進黨還是表決不贏，只能堅持全部立委出席，就算投票輸，但論述還是不能輸。

許智傑認為，如果選罷法修法，一定會讓明年罷免潮比較困難，但國民黨不敢提高罷免門檻，只會提出連署需附身分證影本。但連署已經不容易，很多人甚至不隨便把影本給外人，所以國民黨就是用這點在卡你。

談到罷免，許智傑透露，照現在情況，其實國民黨好幾個立委都會被罷免，例如台中的羅廷瑋、新北的葉元之，而最明顯、最容易的則是台東的黃建賓，因為勝選是民進黨內部分裂，最後僅贏2000票。雖然黃建賓仇恨值還好，但如果到時候是大罷免潮的氛圍，黃確實比較危險。

許智傑認為，在過去民進黨氛圍差的時候，國民黨贏比較少的立委，危險性就會比較高，但民進黨其實一直很兩難，本來希望國民黨願意好好坐下來談，理性處理總預算案，但很明顯因為柯文哲的事，藍白結合更緊密，造成立院投票根本沒有辦法理性討論，民進黨怎麼投都輸。

許智傑說，長遠之計就是罷免，如果在野都不理性，民進黨只能被迫用罷免手段，否則將會苦四年，通通莫可奈何。而罷免後重新補選，依照現在氛圍，既然可以罷免得掉，民進黨就一定選得上。

談到名單，許智傑分析，民進黨最少「要贏6席」，他列舉，國民黨勝選票數較少的立委名單，例如涂權吉（桃園）只贏0.58 %、葉元之（新北）贏1.35%、丁學忠（雲林）贏1.71%、游灝（南投）贏2.46%、邱若華（桃園）贏2.59%、廖偉翔（台中）贏2.67%、黃建賓（台東）贏3.19%，這些都是僅贏3%的立委，如果是贏到5%以上要罷免是很難的。

許智傑指出，當然罷免還有其他因素，像是三腳督及仇恨值高，例如國民黨立委李彥秀就是在三腳督情況下勝出，這些都可能會有戰術變化，在選擇罷免地方時，都會根據這些理由才有機會獲勝。

許智傑提到，坦白講最危險的國民黨立委黃建賓，仇恨值沒有那麼高，但從黨跟黨的立場看，立委都是跟著黨意，雖然不是他個人問題，但罷免就是針對黨的政策、走向，不是針對個人好壞。

許智傑強調，現在關於民進黨到底要不要罷免，都只是個人想法。但總預算案沒過，造成很多項目卡關、要做事不能做，像是賴清德總統提出的「長照3.0」，很多新編項目與補助都不能動，所以還是希望國民黨能好好審預算，要怎麼樣刪減，大家坐下來談。

另外，主持人周玉蔻總結訪談重點，他表示，許智傑列出了勝選選票領先3個百分點左右的國民黨委員名單，分析說根據「科學數據」他們被罷免掉，民進黨候選人補選獲勝可能性非常高。這些藍委包括，黃建賓（台東）、涂權吉（桃園）、葉元之（新北）、丁學忠（雲林）、游灝（南投）、廖偉翔（台中）、邱若華（桃園）。

周玉蔻指出，另外，三腳督及仇恨值高的藍委可列入罷免對象的包括，李彥秀(台北)、羅廷瑋（台中）。

▼國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）