不吵了！總預算案週四黨團協商　程委會藍白開綠燈送院會處理

▲程序委員會討論院會議程。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對總預算案，上週吃過和解飯後，立法院長韓國瑜15日發出通知，將於週四進行朝野黨團協商，而今稍早的程序委員會，民眾黨立委林國成再提暫緩列案，引來綠營不滿，國民黨籍召委吳宗憲則喊話盼大家不要吵架。最終，針對下次院會議程，吳宗憲未動用表決，而是裁示按往例提報週五院會處理。

藍白因不滿行政院對立法院三讀通過的原住民保留地禁伐補償金未編足，且未考量健保點值、公糧收購的主決議，多次在程委會擋下總預算案。面對朝野僵局，行政院長卓榮泰託韓國瑜居中協調後進行和解飯，當下雖未有結論，但已有共識盡速化解困局，韓國瑜承諾召集協商，今時程也已確定為週四早上10點。

國民黨團書記長林思銘昨（14日）便釋出善意，指今天程序委員會不會擋下總預算案；再加上韓國瑜已發出17日朝野協商通知，程序委員會氣氛一開始便未如之前一般劍拔弩張，儘管林國成提議暫緩列案一度讓三黨之間爆發小口角，但彼此都強調不想罵人，而吳宗憲也不斷喊不要吵架，已經要協商了。

最終，針對下次院會議程，由於藍綠白無共識，吳宗憲未動用表決，而是裁示議程草案將依照前例，提報院會處理。